Mehr als 100 Seiten zum Beinehochlegen und Genießen: das neue Blockmagazin

Die vierte Ausgabe des Blockmagazin ist nun im Kiosk und Online erhältlich. Wir verlosen fünf Exemplare – und haben eine wichtige Neuigkeit in eigener Sache.

Es ist mir eine besondere Freude, die vierte Ausgabe des Blockmagazin anzukündigen. Denn dieses Mal habe ich mitgewirkt – und zwar mehr als nur ein bisschen.

Das Blockmagazin wird von Lukas Fiedler herausgeben. Er hat die ersten drei Ausgaben auf eigene Kosten und Mühen produziert. Dabei hat er ein Konzept entwickelt, das am deutschen Markt zuvor fehlte: tiefgehende und hochwertige Artikel zum Großthema Blockchain, ohne einer Kryptowährung oder Ideologie verschrieben zu sein, offen für Technik, Politik und Wirtschaft, aber mit einem Fokus auf den deutschsprachigen Markt und dessen Akteure. Ein wenig wie die Brand Eins oder Geo. Und all das in einem wunderschön gestalteten Magazin, das dazu einlädt, auf dem Sofa sitzend in lange Texte einzutauchen, anstatt mit krummem Rücken auf einem Bildschirm News zu verschlingen.

Nun hat Lukas mit Finanzen.net einen Partner gefunden, und ich habe probeweise habe ich bei der vierten Ausgabe als (Chef-)Redakteur mitgearbeitet. Ich habe viele Texte redigiert und eigene geschrieben. Darunter auch die Titelgeschichte über Aufstieg und Kollaps des Marktes 2021/22. Die Geschichte ist sehr lang, sie beginnt damit, wie und warum sich der Markt so weit aufblähen konnte – wie er dann wie ein Kartenhaus zusammenstürzte – was nun übrigbleibt – und was wir daraus lernen können. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und an jedem Wort gefeilt.

In der vierten Ausgabe des Blockmagazin findet ihr einige Reportagen. Etwa über Corpus.Venture, die in einer Hütte in Norwegen Ideen suchen, oder eine Rennfahrerin, die sich mit NFTs unabhängig von Sponsoren macht. Es gibt einen Hintergrundbericht über Chainalysis, ein Interview mit einem Blockchain-Privatdetektiv, Meinungsbeiträge von Gastautoren und vieles mehr. Wir haben versucht, das Wichtigste abzudecken, was den Markt in dieser Zeit definiert, aber zugleich zeitlos zu bleiben.

Ich verlose hier fünf Ausgaben des Blockmagazins unter denjenigen, denen es gelingt, mir ihre Post-Adresse mit einer Bitcoin-Adresse zu signieren. Mails bitte mit dem Betreff „Blockmagazin Verlosung“ an christoph.bergmann@mailbox.org, Einsendeschluss ist Freitag diese Woche 23:00 Uhr.

An sich möchte ich aber natürlich, dass ihr das Magazin kauft. Ihr erhaltet es am Bahnhofskiosk, oder auf der Webseite von Blockmagazin selbst. Dort könnt ihr auch eine Sonderausgabe mit NFT kaufen. Das ist mit ein Grund, weshalb ich auch in Zukunft beim Blockmagazin mitwirken möchte – wir versuchen, das Web3 für den Journalismus zu erschließen. Und ich hoffe, dass diese Ausgabe nicht das Ende, sondern der Anfang dieser Reise ist.