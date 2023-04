Der Ausbruch von Ethereum aus dem Point of Control

Und wieder analysiert Ole „ChartCoin“ Lämmle für uns den Kursverlauf. Diesmal beschäftigt er sich vor allem mit Ethereum und der Volumenanalyse.

Von Ole “ChartCoin” Lämmle

Volumen-Trading, auch bekannt als Volumenanalyse oder Volumenprofil, ist eine weit verbreitete Methode im Bereich des technischen Tradings, bei der das Handelsvolumen als Schlüsselindikator für die Entscheidungsfindung herangezogen wird. Das Handelsvolumen misst die Anzahl der gehandelten Kontrakte während eines bestimmten Zeitraums und kann auf verschiedene Märkte wie Kryptowährungen, Aktien, Devisen, Rohstoffe und mehr angewendet werden.

Ein Hauptinstrument im Volumen-Trading ist das Volumenprofil, das die Verteilung des Handelsvolumens über den Kursverlauf hinweg darstellt. Das Volumenprofil visualisiert das Volumen in Form von horizontalen Balken entlang des Kursverlaufs und zeigt Bereiche mit hohem und niedrigem Volumen. Diese Bereiche können als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus betrachtet werden, da sie auf bedeutende Handelsaktivitäten hinweisen können.

Ein schönes Beispielbild ist der Screenshot, der hier als Titelbild verwendet wird. Ihr könnt das Bild anklicken, um es genauer zu betrachten. Es zeigt den Eurokurs von Ethereum (ETH) in einem Stundenchart seit dem Anstieg vom Freitag. Der Preis um die 1.917 Euro ist der Preis mit der größten Akzeptanz durch den Markt. Auf einem solchen Niveau wird meist oft gehandelt, daher das hohe Volumen. Man nennt diesen Preis auch POI (point of interest) oder POC (point of control).

Versuche nach unten oder oben auszubrechen scheiterten in den letzten Stunden immer wieder. Sobald die Preise den POC verlassen, sinkt das Volumen rapide ab, wenn kein Momentum da ist, woraufhin der Preis wieder in den POC-Bereich zurückfließt.

Daher ist derzeit noch offen, wohin es geht. Wir verwenden die Volumenanalyse hier, um den vergangenen Ausbruch zu analysieren.

In diesem Screenshot sehen wir den ETH/EUR-Kurs im Stundencharts in einem Bereich, den er Mitte März betreten und bis Anfang April gehalten hat. Der Preis von 1.675 Euro wird vom Markt “akzeptiert”. Es gab mehrere Versuche, den Preisbereich zu verlassen, aber die „akzeptierte“ Marke zog den Kurs wie ein Magnet an. Der Kurs bleibt in seinem Bereich.

Doch nichts ist von Dauer, und irgendwann wird der Preis den POC verlassen. Beim Ausbruch auf 1.800 Euro am 13. April wurden zwei Hochpunkte überwunden und der Kurs konnte sich von dem zuvor “akzeptierten” Preis lösen. Dies könnte ein Zeichen für eine Veränderung im Marktverhalten sein, da der Kurs über die vorherigen Widerstandsniveaus gestiegen ist und möglicherweise eine neue Richtung einschlägt.

Der Kurs ist erfolgreich aus dem vorherigen Bereich ausgebrochen und bildet auf einem neuen Niveau ein neues Volumenprofil. Womit wir wieder zum Screenshot im Titelbild zurückgekehrt wären. Nächste Woche schauen wir uns an, wie wir das Volumenprofil auch als Ziel verwenden können.