Estland: Anzahl registrierter Krypto-Unternehmen fällt um 80 Prozent

Laut einem Bericht der Regierung hat ein neues Gesetz gegen Geldwäsche die Anzahl der in Estland registrierten Krypto-Unternehmen drastisch reduziert.

Am 15. März 2022 trat ein Gesetz zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung in Kraft. Neben verschärften Auflagen für Finanzunternehmen bestimmte es auch eine engmaschigere Aufsicht von Kryptounternehmen und eine gründlichere Prüfung von Lizenzanmeldungen.

Seitdem wurden 389 Lizenzen ungültig: 200 Unternehmen haben ihre Lizenz zurückgegeben, weil sie der Regulierung nicht entsprechen können; fast ebenso viele wurden von der Aufsicht einkassiert, nachdem sie Verstöße festgestellt hat.

Die eingereichten Dokumente und Verstöße zeigen, erklärt Matis Mäeker von der Ani-Geldwäsche-Aufsicht, “dass die Verschärfung des Gesetzes sowie die Überwachung angemessen waren.” Man habe Versuche gesehen, die Lizenzen zu verlängern, “bei denen jeder Aufseher nur skeptisch sein kann.”

So wurden etwa in mehreren Fällen Personen als Aufsichtsrat genannt, die nach einer Kontaktierung nichts von ihrem Glück wussten. In anderen Fällen waren Lebensläufe gefälscht oder verfälscht. In Businessplänen fanden sich absurde finanzielle Versprechungen, Rechtschreibfehler, schlechte KI-Übersetzungen und ein Mangel an Logik und Kohärenz.

Ein Beispiel: “Ein Unternehmen aus Malta mit polnischen Besitzern und Managern wollte nach Estland kommen, um mit einem vollkommen ordinären, aber teuren Service 90 Prozent seines Umsatzes durch estländische Bürger zu erwirtschaften, ohne jedewede Marktforschung betrieben oder echte Mitarbeiter in Estland angeheuert zu haben.”

Viele Anmeldungen erweckten den Verdacht, dass das Unternehmen es nicht ernst meine oder das estländische Finanzsystem für illegale Aktivitäten missbrauchen wolle.

Als Mäeker im Sommer 2021 zum obersten Bekämpfer der Geldwäsche in Estland wurde, waren in dem Land 650 Kryptounternehmen angemeldet. Im Mai 2023 sind davon noch 100 geblieben. Eine drastische Reduktion – aber weiterhin eine enorme Anzahl für ein so kleines Land.