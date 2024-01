Veranstaltungshinweis: 2. BitcoinForum Bayern in Ingolstadt

Das zweite BitcoinForum Bayern ist für den 12. April in Ingolstadt angekündigt. Rund um die Volksbank Bayern Mitte bildet sich ein süddeutscher Bitcoin-Cluster.

Wer in Süddeutschland lebt und gerne mehr über Bitcoin erfahren möchte, sollte sich den 12. April vormerken. An diesem Tag findet in Ingolstadt das 2. BitcoinForum Bayern statt. Es richtet sich an „No-Bitcoiner als auch Bitcoiner“.

Das BitcoinForum pendelt zwischen zwei Orten: Von 13 bis 16 Uhr gibt es Workshops in der Technischen Hochschule Ingolstadt, über den „Beer Tap“, Full Nodes und Hardware-Wallets. Danach haben Teilnehmer die Wahl, ob sie in der Hochschule bleiben wollen, um an einer Lightning-Session teilzunehmen, oder ob sie ins Stadttheater spazieren zu einer Einsteiger-Veranstaltung. Ab 19 Uhr beginnt dort das „BitcoinForum für Profis“ mit Präsentationen und Diskussionen. Eine BitcoinParty klingt das Event ab 22 Uhr aus.

Unter den Speakern sind einige bekannte Namen der deutschen Szene, etwa der Podcaster Niko Jilch und der Youtuber Roman Reher. Von der Volksbank Bayern Mitte sind der Vorstandsvorsitzende Richard L. Riedmaier, sowie sein Stellvertreter Andreas Streb anwesend, von der Hochschule der Präsident Professor Walter Schober sowie Digital Business Professor Christian Locher. Dazu trifft man bekannte Bitcoin-Unternehmer, etwa Kris Kläger (TeraHash), Roland Stadler (Shift Crypto), Jens Leinert (Coinsnap), Bastian Feder (Lipa), Michael Anton Fischer (OPAGO), „Joko“ von BitBox und andere.

Alles in allem ist es eine beachtliche Veranstaltung. Die Volksbank Bayern Mitte bildet in Ingolstadt mehr und mehr einen süddeutschen Bitcoin-Hub, in dem sie das Scharnier ist, das Community, Hochschule, Sparer und Laien zusammenbringt. Für Besucher ist der Eintritt kostenlos, Unternehmen, die sich präsentieren wollen, können einen Stand als Messe-Aussteller buchen.