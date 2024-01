UN warnt, dass Tether-Dollar immer wichtiger für organisierte Geldwäsche wird

Laut den Vereinigten Nationen (UN) hat sich der Stablecoin Tether (USDT) als einer der bevorzugten Kanäle für Geldwäscher in Südostasien etabliert.

Ein ausführlicher UN-Bericht beschreibt die aktuellen Entwicklungen der Geldwäsche in der Mekong-Region um China, Kambodscha, Myanmar, Thailand, Laos und Vietnam. Diese Region ist schon länger als Geldwäsche-Zentrum bekannt, hat ihre Stellung in den vergangenen Jahren aber offenbar noch weiter ausgebaut.

Zunächst hat die Corona-Pandemie es schwieriger gemacht, Bargeld über Grenzen zu schmuggeln. Das hat zwar zunächst zu einem Rückgang des klassischen Dollar-Schmuggels geführt. Doch es zwang die Geldwäsche-Branche zu Innovationen, wodurch diese heute stärker dasteht als vor Corona. Mittlerweile gibt es eine schwindelerregende Fülle an raffinierten Methoden, um die Ströme des Geldes zu verschleiern. Selbst Fachleuten fällt es schwer, den Überblick zu behalten, und aus dem Bericht spricht die Sorge, die Kontrolle vollständig zu verlieren.

Tragende Säulen dieses Ökosystems sind Kasinos und mittlerweile Kryptobörsen. Sie sind in der Lage, „massive Volumina von Fiat- und Kryptogeld zu bewegen und zu waschen; sie schaffen Kanäle, um effizient Milliarden an kriminellen Erlösen in das formale Bankensystem zu integrieren.“ Laut Jeremy Douglas von der UN „wurden kaum oder gar nicht regulierte Online-Kasinos zusammen mit Krypto zum Turbolader für das kriminelle Ökosystem der Region“.

Die wichtigste Kryptowährung dabei ist aber nicht Bitcoin, wie lange prognostiziert wurde, sondern Tether (USDT). Der Stablecoin ist wertstabil und kann auf der Tron-Blockchain schnell, günstig und vor allem KYC-frei übertragen werden. Offenbar ist Tether im Begriff, die Rolle der Dollarscheine in der Geldwäsche zu übernehmen – die Einheitswährung des globalen organisierten Verbrechens. Das wäre eine der Arten von Killerapps von Krypto, die sich niemand wirklich gewünscht hat.

Es fällt den Behörden und Ermittlern schwer, das wahre Volumen der Geldwäsche in der Region und mit Tether festzustellen. Dazu ist das Ökosystem zu verflochten, während sich die Methoden zu schnell weiter entwickeln.

Es gibt aber mehrere starke Hinweise: Immer mehr nicht-lizensierte Online-Kasinos bieten auch Dienstleistungen rund um USDT an, etwa den anonymen Wechsel. Ferner stoßen Strafverfolger immer häufiger auf sogenannte „Motorcade“-Teams gestoßen, die sich auf den Wechel von Fiatgeld gegen Tether spezialisieren, indem sie das Geld durch mehrere Bankkonten und Kryptobörsen leiten.

Eine relativ aktuelle Analyse schlussfolgert, dass zwischen September 2022 und September 2023 rund 17,07 Milliarden USDT für kriminelle Transaktionen verwendet wurden. Das wäre etwa ein Fünftel aller in dieser Zeit umlaufenden Tether. Strafverfolger und Geldwäsche-Analysten der Mekong-Region sagen, dass Tether-Dollar die beliebteste Kryptowährung des organisierten Verbrechens sei. Dies verdeutlicht der Bericht durch Dutzende aufgedeckte Fälle, in die Tether involviert gewesen ist.

Tether selbst reagiert nicht auf den Bericht. Die Herausgeberin des Stablecoins scheint hin- und hergerissen zu sein. Auf der einen Seite ist ihr klar, dass der Erfolg von Tether auch daran liegt, dass er als eine Art „Piraten-Dollar“ wahrgenommen wird, der ähnlich wie Bargeld außerhalb der Kontrolle der Banken stehen.

Auf der anderen Seite geht Tether immer entschlossener gegen den Missbrauch der Dollar-Token durch Kriminelle vor. Denn anders als bei Bitcoin und Bargeld ist es bei Tether möglich, Adressen einzufrieren, wovon die Herausgeberin auch immer häufiger Gebrauch macht. Partnerschaften mit dem Secret Service und FBI sollen zudem helfen, Geldwäsche und Terrorfinanzierung effektiver zu bekämpfen, und dem Stablecoin in den USA Legitimität verleihen.

Mit dem neuen UN-Bericht dürfte der Druck auf Tether weiter steigen, gegen den kriminelle Missbrauch des Stablecoins vorzugehen.