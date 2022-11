Nach FTX-Pleite: Rekord neuer User bei Uniswap – sind dezentrale Börsen die Lösung?

FTX war ein zentraler Treuhänder, der das Geld seiner User veruntreut hat. Bei dezentralen Börsen wie Uniswap gibt es keinen solchen Treuhänder mehr. Daher strömen derzeit mehr User denn je zu Uniswap. Doch sind dezentrale Börsen wirklich die Lösung – oder eher ein Teil des Problems?

Vielleicht hat die FTX-Pleite ja etwas Gutes. Vielleicht lehrt sie die Welt, dass man zentralen Mittelsmännern nicht vertrauen sollte. Vielleicht werden in Zukunft mehr Menschen ihre Schlüssel selbst verwahren und damit unabhängiger.

Vielleicht wird die FTX-Pleite rückwirkend zu dem Moment, der für dezentrale Finanzen (DeFi) zum Durchbruch wurde, vor allem für dezentrale Börsen (Dex). Etwa für Uniswap, der unangefochtene Marktführer.

Am 8. November, dem Tag, als die Insolvenz von FTX nicht mehr zu übersehen war, verdreifacht sich das Handelsvolumen auf Uniswap beinah. Es steigt von 1,2 auf 3,59 Milliarden Dollar am Tag.

Am 14. November postet Uniswap Labs auf Twitter einen Chart mit der täglichen Anzahl neuer User bzw. Wallets, die mit dem Smart Contract von Uniswap interagieren. Die Anzahl erreichte mit mehr als 55.000 einen Rekord für das Jahr 2022.

New users of Uniswap’s Web App reached a 2022 high.

Self-custody and transparency are in demand and users are flocking to what they know and trust.

Let’s keep building. pic.twitter.com/IwPqTmx58J

— Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) November 14, 2022