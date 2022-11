Ethereum-Entwickler testen Auszahlung von gestakten Ether

In den vergangenen Wochen stand Ethereum in der Kritik, die Auszahlungen der Ether auf der Beacon-Chain immer weiter zu verschleppen. Nun reagieren die Entwickler, indem sie die Auszahlung in mehreren Testnetzwerken aktivieren.

Na bitte. Manchmal reicht ein wenig öffentlicher Druck aus, um etwas zu bewegen. Beispielsweise die Ethereum-Entwickler dazu, das Auszahlen von im Staking eingefrorenen Ether sowie der erarbeiteten Erträge voranzubringen.

Vor kurzem wirbelte eine Änderung auf der Webseite der Ethereum-Foundation einen kleinen Sturm der Entrüstung auf. Es ging um das Folgende: Wenn man mit Ethereum 2.0 Ether „staked“, also die ETH einfriert, um sie zu vermehren, indem man an der Blockproduktion mitwirkt, kann man sie derzeit noch nicht abheben. Die dafür notwendige Funktion steht schlicht noch nicht im Code.

Ursprünglich hatte es geheißen, sie werde mit dem „Shanghai“-Upgrade spätestens sechs Monate nach dem Merge nachgeliefert, was im März 2023 wäre. Dann hieß es, es dauere zwischen sechs und zwölf Monaten, dann, irgendwann 2024. Schließlich löschte die Ethereum-Foundation auch diese Zeitangabe kurzerhand von der Webseite. Die Auszahlung der eingefrorenen Ether wurde auf Irgendwann verschoben.

Ethereum devs, leaders & influencers told their followers that ETH staking withdrawals will be enabled 6 months after the merge

Then they moved the goalpost & it became 6-12 months

Then they said 2024

Now the ETH Foundation removes all timeframes from their website

lol pic.twitter.com/W9JVTDdjCa

— Crypto Crystal Baller (@CryptoCrystal_B) November 16, 2022