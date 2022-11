Bitcoin.de führt Audit von Kundenguthaben durch

Wie schon in den vergangenen Jahren führt der Bitcoin-Marktplatz bitcoin.de mit der RLT IT- und Systemprüfung GmbH ein Audit der Kundensalden durch. Langjährige Kunden kennen die Prozedur bereits.

Angesichts der Vorfälle um die insolvente Börse FTX sorgen sich derzeit vielen Investoren um die Sicherheit von Bitcoins und anderen Krypowährungen, die von zentralen Treuhändern verwahrt werden.

Die futurum bank AG, als Betreiber von bitcoin.de, kommt diesem Bedürfnis auch 2022 nach. Wie in jedem Jahr seit 2014 lässt der Bitcoin-Marktplatz bitcoin.de ein Audit der verwalteten Bitcoins (BTC), Bitcoin Cash (BCH) und Ether (ETH) durch eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchführen.

Hierfür nutzen die futurum bank AG und die Wirtschaftsprüfer von RLT eine von den beiden Firmen entwickelte Methodik zur Prüfung von Bitcoin-Plattformen, die den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung entspricht und weltweit einmalig ist.

RLT prüft sowohl den SOLL- als auch den IST-Bestand. SOLL meint die Summen, die laut den Datenbanken von bitcoin.de vorhanden sind, IST jene Beträge, die tatsächlich in der Blockchain stehen und für die bitcoin.de nachweislich den privaten Schlüssel besitzt.

Die Prüfung besteht aus drei Teilen: Zunächst nehmen sich die Wirtschaftsprüfer den SOLL-Bestand vor. Dafür erhalten sie die Bestandsdaten aller Kunden, selbstverständlich in anonymisierter Form. Um zu prüfen, ob diese Daten korrekt sind, überprüft RLT eine ermittelte Stichprobe durch ein Saldenbestätigungsverfahren. Die User sind dabei in eine aktive und passive Gruppe geteilt: Die aktiven User müssen ihren BTC-Kontostand auf bitcoin.de bestätigen oder begründeten Einspruch einlegen. Durch eine derzeit versandte E-Mail werden Sie über dieses Verfahren informiert.

Die passive Gruppe bekommt ihren Kontostand per Email mitgeteilt. Wenn sie keinen Einspruch einlegen, gilt der Bestand nach 2 Wochen als bestätigt. Die User aus der passiven Gruppe können den Bestand aber auch aktiv bestätigen. Das Ergebnis der Bestätigung geht unmittelbar per Mail verschlüsselt und anonymisiert an RLT.

Aber steht das, was bitcoin.de sagt, auch in der Blockchain? Um den IST-Bestand zu prüfen, erhält RLT von bitcoin.de die Adressen der Hot- und Cold-Wallets für BTC, BCH und ETH. Gut 98% der Bestände sind “cold” gelagert, also ohne Verbindung zum Internet, verteilt auf mehrere gesicherte Lagerstätten. Dabei ist sichergestellt, dass eine Person alleine nicht über die Bestände verfügen kann. Über die Blockchain ermittelt RLT dann die Bestände dieser Adressen.

Um darüber hinaus zu prüfen, ob bitcoin.de auch Zugang zu den Adressen – also die privaten Schlüssel – hat, ermittelt RLT eine signifikante Stichprobe an Adressen aus den Wallets von bitcoin.de für BTC, BCH und ETH. Für diese geben die Wirtschaftsprüfer kurze Texte an, die von bitcoin.de mit dem privaten Schlüssel signiert werden müssen. Damit bitcoin.de sich den privaten Schlüssel nicht einfach nur “ausleiht”, ist RLT zudem bei der Signierung in den Lagerstellen der Cold-Wallets anwesend gewesen.

Am Ende der Prüfung wird eine nachgewiesene IST-Menge und eine bestätigte SOLL-Menge stehen.

Die Kunden von bitcoin.de werden sich nach einer Bestätigung der Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftsprüfer die von der RLT IT- und Systemprüfung GmbH erstellte Bescheinigung herunterladen können.

Seit der ersten Prüfung 2014 stellten die Wirtschaftsprüfer bitcoin.de in jedem Jahr ein positives Zeugnis aus – die Guthaben in Kryptowährungen werden korrekt verwaltet, und die futurm bank AG kann jegliche Ansprüche der Kunden vollumfänglich erfüllen. Kryptowerte der Kunden werden weder verliehen (sogenanntes „lending“) noch als Sicherheit für Hebelgeschäfte der futurum bank AG verwendet. Dies gilt sowohl für die Vergangenheit, für den jetzigen Zeitpunkt als auch für die Zukunft.