Mehr Bitcoins auf Avalanche-Blockchain als im Lightning-Netzwerk

Bitcoin skaliert nicht onchain, sondern durch höhere „Layer“ – aber nicht so, wie von der Bitcoin-Szene geplant. Dass nun schon mehr Bitcoins auf der Avalanche-Blockchain stecken als im Lightning-Netzwerk ist bezeichnend. Ideologiefreien Bitcoinern sollten jubeln.



Die Smart-Contract-Blockchain Avalanche erlaubt es seit Juni 2022, Bitcoins über eine „Brücke“ (bridge) auf die Avalanche-Blockchain aufzuspielen. Nach nur etwas mehr als einem halben Jahr befinden sich bereits 5.598 Bitcoins auf der Avalanche-Blockchain – mehr als im Lightning-Netzwerk, in dem sich lediglich 5.300 Bitcoin befinden.

BTC.b is now larger than Lightning network Bitcoin capacity of 5000BTC. This is tremendous achievement as @avalancheavax community to exceeded in short time span what LN did in 5 years.

Long way to go. Big salute to entire Avalanche team, community and devs. Salute👏 pic.twitter.com/0kAhpfwU1y

— Jony.Sarker.AVAX 🔺 | 🌊📘 (@jonycsarker) January 14, 2023