Pfeffer, Mode und Computer: 10 Online-Shops, bei denen ihr mit Bitcoin und Co. bezahlen könnt

Es wird mal wieder Zeit, ein paar Tipps zu geben, wo ihr mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen einkaufen könnt. Denn das war die Idee hinter dem digitalen Zahlungssystem. Wir zeigen, wie ihr Klamotten, Pfeffer, Kräuter, PC-Systeme und sogar Brot mit Bitcoin online bestellen könnt.

Ihr habt Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen, und ihr wollt die Coins auch mal benutzen, anstatt sie nur faul in der Wallet oder auf der Börse herumhängen zu lassen? Dann findet ihr hier einige Gelegenheiten, mit euren Coins online shoppen zu gehen. Die Liste ist nicht ganz selbst recherchiert, sondern von dem tollen Verzeichnis coinpages.io zusammengesucht. Ich habe aber aus zahlreichen Shops diejenigen herausgefiltert, die für euch vielleicht am nützlichsten sind, und mir selbst ein Bild der angebotenen Waren gemacht.

Mode

Akumu Ink

Akumu Ink ist ein Modelabel aus den Niederlanden. Es hat sich auf schöne, bunte Horror-Motive im Comicstil auf schwarzen Textilien spezialisiert. Sie sehen, finde ich, recht ansprechend aus. Als Zahlungsoption wird Bitcoin angegeben.

MustHype

MustHype ist ein Luxusmode-Shop aus Baden-Württemberg, bei dem man wenig Klamotten unter 200, aber viele über 300 Euro findet. MustHype hat vor allem ein reiches Angebot an Designer-Sneaker, aber auch einige sehr edle Handtaschen. Bezahlen kann man per Coinbase Commerce mit Bitcoin, Litecoin, Ethereum und anderen Coins.

Essen und Trinken

Hennest Finest

Wenn ihr es gerne scharf mögt, wird euch Hennest Finest gefallen. Hier gibt es pfeffrige Delikatessen, vor allem Kampot, den „Champagner unter den Pfeffern“, aber auch andere etwas exotiosche Gewürze, etwa Palmblütenzucker oder Kalahari Wüstensalz, sowie Pfeffermühlen, Mörser, Bücher und Spirituosen. Laut Coinpage.io wird Bitcoin sowohl onchain als auch per Lightning akzeptiert, und ihr erhaltet sogar 21 Prozent Rabatt. Auf der Webseite ist davon aber nichts zu lesen. Eventuell muss man per Vorkasse oder Rechnung bezahlen und nachfragen.

Brot und Mehr

Bei Brot und Mehr kann man, nun ja, vor allem Brot bestellen. Die Leipziger Bäcker liefern die Backwerke deutschlandweit aus und nehmen gerne Bitcoins als Bezahlung an.

Ethnoherbarius Kräutershop

In diesem Shop gibt es viele merkwürdige Kräuter zu entdecken, von denen man noch nie gehört hat, aber die dem Vernehmen nach sehr gesund sind, zum Teil aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Bezahlen kann man auch per Bitcoin.

Elektronik

Kolbers

Bei Kolbers.de findet man vor allem WiFi-Zubehör, etwa Antennen und Kabel, man kann aber auch 3D-Drucke bestellen. Als Zahlungsmittel wird auch Bitcoin akzeptiert.

PCBilliger

Wer einen günstigen gebrauchten PC sucht, findet bei PCBilliger eine reiche Auswahl. Vollständige Computer, einzelne Komponenten, Laptops, Tablets, Drucker und so weiter. Für aktuelle 3D-Games wird die Hardware wohl ebensowenig reichen wie für KI-Berechnungen oder 3D-Rendering. Aber für jeden, der einfach nur tippen, browsen oder streamen will, bietet der Shop ein kaum zu übertreffendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bezahlen kann man per Coingate mit diversen Kryptowährungen, darunter auch per Lightning, Dogecoin und Cardano.

Inneneinrichtung

Balolo

Bei Balolo gibt es Designerprodukte aus Holz, etwa ein Stativ für den Apple Homepod oder ein Erhöher für Monitore. Die Produkte sind nicht günstig, aber auch nicht ganz so teuer, wie man befürchten könnte. Per Coinbase Commerce werden zahlreiche gängige Kryptowährungen akzeptiert.

Sport

360GradFitness

360GradFitness hat diverse Fitnessprodukte im Sortiment, von Fitness-SmartWatches über Gelenkschoner und Hulahup-Reifen zu Trinkflaschen und Yogamatten. Bezahlen kann man offenbar mit Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple und Dash.

Gemischtes

Juicy Catch

Juicy Catch ist ein schöner Laden, wenn ihr Geschenke sucht, mit denen ihr jemanden zum Staunen bringt: Das überschaubare, aber originelle Sortiment enthält etwa eine digitale Löffelwaage, einen fliegenden Ball, eine Thermosflasche mit Temperaturanzeige und mehr Schnickschnack, den keiner wirklich braucht, aber jeder gerne hätte. Akzeptiert werden über Coinbase Commerce mehr als zehn gängige Coins, darunter Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Polygon, Shiba Inu, Tether und USDC.