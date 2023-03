Ethereum: Shapella Upgrade erfolgreich im Sepolia-Testnet

Noch kann man gestakte Ether nicht unstaken, also abheben. Das soll sich mit dem Shapella-Upgrade ändern. Mit dem Start im Seplia-Testnet hat das Upgrade einen wichtigen Test bestanden.

Seit dem Merge wird Ethereum immer wieder dafür kritisiert, dass weder die Ether, die fürs Staking eingelockt sind, noch die eingesammelten Belohnungen “entstaked”, also abgehoben werden können. Gut 17 Millionen Ether sind so bis auf weiteres eingeforen.

Dies soll sich mit dem Shapella Upgrade ändern. Dieses wurde nach langen Tests am 21. Februar beschlossen. Es erlaubt den Validatoren, ihre Stakes von der Beacon Chain auf die “Execution Layer” – also die Blockchain selbst – abzuheben. Shapella ist ein Kofferwort aus Shanghai, wo die letzte Devcon-Konferenz stattfand, und Capella, dem hellsten Stern im Sternbild des Fuhrmanns.

Als ersten Test ging Shepalla im Sepolia-Testnetz am 28. Februar live. Sepolia ist ein geschlossenes Testnetz, das den Proof-of-Authority Konsens-Mechanismus verwendet. Nur eine ausgewählte Anzahl an Teilnehmern kann mitmachen. Dies macht Sepolia überschaubar und Tests einfach zu koordinieren, weshalb es gut geeignet ist, als erstes Testnetz für Upgrades zu fungieren.

Shapella is live and finalized on Sepolia #SepoliaShapella

Next would be Goerli, then Mainnet🦉 pic.twitter.com/NGXTW9ibDe

— parithosh | 🐼👉👈🐼 (@parithosh_j) February 28, 2023