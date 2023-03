Euro Stablecoins: Eine Übersicht

Über Dollar-Stablecoins wird viel berichtet. Doch wie ist es mit dem Euro? Wir schauen uns den Markt für Stablecoins an, die den Wert des Euro abbilden. Es gibt nicht viele, aber doch eine nennenswerte Auswahl – zentrale wie dezentrale.



Natürlich ist der Euro nicht der Dollar. Der Dollar ist eine Weltwährung – er ist DIE Weltwährung – und der Euro ist eher eine Regionalwährung. Eine mächtige Regionalwährung, die weit über die Grenzen der EU hinausstrahlt – aber doch eine Regionalwährung.

Dennoch gibt es mittlerweile eine ansehnliche Anzahl von Euro-Stablecoins, und wir finden, diese erhalten bisher viel zu wenig Beachtung. Coingecko zählt 13 Euro-Stablecoins, die es zusammen auf eine mäßig nennenswerte Marktkapitalisierung von mehr als 421 Millionen Euro bringen. Zum Vergleich: Dollar-Stablecoins haben einen Marktwert von insgesamt 135 Milliarden Dollar – also gut 300 Mal soviel.

Nichtsdestoweniger sind Euro-Stablecoins verfügbar. Wozu warten wir also darauf, dass die Zentralbank einen digitalen Euro herausgeben – wenn wir ihn schon lange haben? In unserer Übersicht stellen wir euch die verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen der bereits existierenden digitalen Euros vor. Zuerst einmal eine Tabelle mit den Basics:

Name Kürzel Marktkapitalisierung (Mio EUR) Blockchain Euro Tether EURT 217,3 ETH STASIS EURO EURS 130,3 ETH / POL / XDC agEUR AGEUR 33,6 ETH / POL / ARB Euro Coin EUROC 33,4 ETH Celo Euro CEUR 19,9 CELO sEUR SEUR 5,7 ETH Parallel PAR 2,4 ETH / POL / FTM EUROe Stablecoin EUROe 1,0 ETH Monerium EUR emoney EURE 1,1 ETH / POL / Xdai Jarvis Synthetic Euro JEUR 0,635 ETH / BNB / POL / xDai

Ich habe drei Stablecoins nicht in diese Liste aufgenommen: e-Money EUR (EEUR), SpiceEURO (EUROS), Inflation Adjusted EURO (IEURO). Denn diese drei Coins erfüllen nicht die eine essenzielle Grundvoraussetzung eines Euro-Stablecoins – sie bilden nicht den Wert des Euro ab.

Die verbleibenden 10 Euro-Coins laufen fast sämtliche auf Ethereum, und sehr oft auch auf Polygon. Sie sind also fast durchweg anschlussfähig an die gängigen Smart Contracts und dApps. Das folgende Tortendiagramm illustriert die Verteilung der Marktkapitalisierung der Stablecoins:

Wie zu sehen ist, nehmen die EURT fast die Hälfte der Marktkapitalisierung ein, die EURS gut ein Viertel, und vom verbleibenden knappen Viertel agEUR, EUROC und CEUR den Großteil. Eventuell könnte man noch sEUR nennen, während die verbleibenden vier Stablecoins (PAR, EUROe, EURE, JEUR) bedeutungslos wirken.

Wir werden uns im Folgenden die fünf größten Euro-Stablecoins anschauen. Sicherlich sind auch die anderen interessant. sEUR etwa wird dezentral über das Synthetix-Protokoll herausgegeben, und auch PAR baut auf einer interessanten dezentralen Konstruktion auf. So sehr wir eigentlich dezentrale Stablecoins bevorzugen – hier konzentrieren wir uns auf die größten und damit relevantesten Token.

Euro Tether (EURT)

Der EURT ist quasi der kleine Bruder der USDT, der weithin bekannten Tether-Dollar, die den mit Abstand wichtigsten Stablecoin der Kryptomärkte darstellen. Er wird von Tether herausgegeben, was gleichsam Fluch und Segen ist: Das Unternehmen beweist auf der einen Seite mit USDT seit langem, dass es in der Lage ist, einen Stablecoin zu führen, hat aber anderereits einen fragwürdigen Ruf. Wie bei allen zentra herausgegebenen Stablecoins ist man als User von einer zentralen Partei abhängig – und dem Wohlwollen der jeweils zuständigen Regulierer.

Mit einem Handelsvolumen von knapp 1,3 Millionen Euro in den letzten 24 Stunden werden die EURT nicht eben viel benutzt. Auch die Marktdurchdringung ist eher durchwachsen: Man kann die EURT vor allem auf dezentralen Börsen wie Uniswap und Curve handeln, aber immerhin auch auf Huobi, Bitfinex und Bitstamp. Das Handelsvolumen ist aber durchweg bescheiden.

Der Smart Contract von EURT zeigt bisher insgesamt 47.324 Transaktionen an, was immerhin etwas ist, aber nicht wirklich viel. An den meisten Tagen bleibt die Anzahl der EURT-Transfers unter 100. Beim großen Bruder USDT sind es dagegen in der Regeln mehrere 100.000.

STASIS EURO (EURS)

Der STASIS Euro wird von Stasis herausgegeben, einer Plattform zur Tokenisierung von Assets, die 1:1 durch Reserven gedeckt und einmal im Quartal durch eine der großen Wirtschaftsprüfungsagenturen verifiziert werden.

Während Coingecko und Coinmarketcap anzeigen, dass mehr als 120 Millionen EURS zirkulieren, nennt Stasis im täglichen Statement eine Menge von nur 45,948 Millionen EURS. Im Zweifel dürfte diese Zahl gelten.

Die EURS laufen zum Großteil als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain, sind aber auch auf Polygon (MATIC), Arbitrum und xDAI sowie zu kleinen Teilen auf Algorand und XRP angekommen.

Auf der Webseite von Stasis bleiben einige Fragen unbeantwortet, etwa dazu, wie EURS entstehen – kann man sie schaffen, indem man eine Überweisung vornimmt? – oder ob man sie gegen Euro auslösen kann. Immerhin gibt es einen Link, um EURS zu kaufen, indem man Euro überweist.

Als vermutlich ältester Euro-Stablecoin genießt der EURS ein relativ reifes Ökosystem. Die STASIS-Wallet erlaubt es, neben EURS auch zahlreiche andere Coins und Token zu verwalten und die Gebühren in EURS zu bezahlen. So braucht man keine Ether für den Transfer. Zahlreiche DeFi-Apps haben EURS integriert, von Uniswap über Maker zu Aave oder Yearn, und die Verbreitung bei Börsen und Zahlungsdienstleistern wirkt auch schon weiter als bei den anderen Euro-Coins.

Das Handelsvolumen war in den letzten 24 Stunden jedoch mit knapp 350.000 Euro gering und scheint auf den meisten Börsen mehr oder weniger tot zu sein. Interessanterweise ist die Anzahl der Transaktionen auf der Polygon-Blockchain mit einigen hundert am Tag höher als bei Ethereum. Eventuell passiert hier noch etwas.

agEUR (AGEUR)

Mit dem von Angle herausgegebenen agEUR haben wir den ersten dezentralen Euro-Stablecoin. Auch hier weichen Webseite und Coingecko voneinander ab. Während Coingecko eine Anzahl von 33,6 Millionen agEUR nennt, vermeldet die Webseite über 41 Millionen.

Die agEUR werden laut Dokumentation durch einen Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain sowie anderen wie Polygon oder Optimism erschaffen. Das Protokoll orientiert sich an Maker und anderen Lending-Protokollen. User können die Stablecoins schaffen, indem sie ein Kollateral hinterlegen, um sich agEUR zu leihen. Wenn sie die Stablecoins verbrennen, lösen sie ihr Kollateral wieder aus. “Hedging Agents” und “Standard Liquidity Providers” helfen, die Überkollateralisierung zu erhalten. Die Konstruktion scheint bisher solide zu halten. Mit minimalen Abweichungen hielten die agEUR seit dem Start Ende 2021 die Parität zum Euro.

Die Stablecoins sind auf vielen dezentralen Börsen zu handeln (Uniswap, Sushiswap, Curve) und erreichen dort auch ein beachtliches Handelsvolumen, das mit 3,375 Millionen Dollar in den vergangenen 24 Stunden das der bisher vorgestellten Euro-Stablecoins übertrifft. Dasselbe zeigt sich bei der Anzahl der täglichen Transfers, die mit einigen hundert bis einigen Tausend auf Ethereum, ebenso vielen auf Arbitrum und einigen hundert auf Polygon die anderer Euro-Stablecoins in den Schatten stellt.

Wir haben also die Freude, dass der bisher einzige dezentrale Stablecoin auch der ist, der am meisten genutzt wird. Prima!

Euro Coin (EUROC)

Der viertgrößte Euro-Stablecoin wird von Circle herausgegeben, der Mutter des großen Dollar-Stablecoins USDC. Circle ist eine zentralisierte Herausgeberin, die die Coins durch Euro auf einem Bankkonto deckt und nach amerikanischem Recht reguliert ist. Laut Webseite kann man die EUROC jederzeit gegen echte Euro einlösen.

EUROC startete erst im Juni 2022 und dürfte damit der jüngste relevante Euro-Stablecoin sein. Mit Bitpanda, Bittrex, Bitstamp, Coinbase und Huobi ist er bereits auf einigen großen Börsen angekommen, mit Curve und Uniswap bei wichtigen dApps und mit BitPay sogar beim größten Krypto-Zahlungsanbieter.

Das Handelsvolumen von 3,8 Millionen Dollar gestern übertrifft sogar das der agEUR, während die Anzahl der täglichen Transfers in der Regel zweistellig und damit deutlich geringer bleibt.

Celo Euro (cEUR)

Der Celo Euro läuft auf der Celo-Blockchain als “Platform-Native Stablecoin“. Celo ist eine mit Ethereum kompatible Smart-Contract-Blockchain, die einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwendet. Die nativen Stablecoins wie cEUR werden duch das Protokoll dezentral herausgegeben und durch die nativen CELO-Token sowie andere Assets gedeckt, die sogenannte Celo Reserve. Dies funktionierte bisher ausreichend gut, um die Parität zum Euro zu halten.

Celo gelang es zwar, mit der Deutschen Telekom einen prominenten PArtner zu finden, der auch einen Validator betreibt und mobile Zahlungen mit cEUR unterstützen möchte. Bisher allerdings bleibt die Verbreitung der cEURO weit hinter der anderer Euro-Stablecoins zurück. Unter relevanten Handelsplattformen findet man sie nur auf Sushiswap; das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden ist mit kaum mehr als 20.000 Dollar sehr bescheiden, während jedoch die Anzahl der Token-Transfers beachtlich ist, etwa einer je Minute.

Trotz des interessanten Setups dürfte der cEUR darunter leiden, mit der Celo-Blockchain auf einer Infrastruktur zu laufen, die keinen Zugang zu den großen dApps hat und auch nur von wenigen Börsen unterstützt wird.