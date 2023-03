Microsoft plant Krypto-Wallet für Browser Edge

Offensichtlich testet Microsoft derzeit die Integration einer Krypto-Wallet in den Browser Edge. Nach allem, was man bisher weiß, funktioniert die Wallet so, wie man es von anderen Wallets kennt und schätzt.

Vor kurzem entdeckte ein Sicherheitsforscher, dass Microsoft in seinem Hausbrowser Edge eine Krypto-Wallet integriert.

“Das Neueste im Spießrutenlauf durch fragwürdige künftige Microsoft Edge Features”, twittert Albacore, “ist eine Crypto-Wallet. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, wenn so ein Ding in den Standardbrowser reingebacken wird. Was denkt ihr?”

Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet 💸

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

More screenshots of the UI in the next tweet ➡️ pic.twitter.com/GAUPiZGLIY — Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2023

Danach zeigt Albacore einige Screenshots. Diese zeigen eine klassische Krypto-Wallet, die sehr an Metamask erinnert: Man kann die Netzwerke und Adressen auswählen und Assets wie Stablecoins hinzufügen. Die Grundeinstellung ist laut Screenshot das Ethereum-Netzwerk mit Ether und DAI-Dollar in der Wallet.

Auf den Screenshots ist weiterhin zu erkennen, dass die Wallet nicht-treuhänderisch ist und dass man ein Passwort auswählen und eine Recovery-Phrase aufschreiben kann. Darüber hinaus kann man durch Moonpay und Coinbase Coins kaufen, und über ein weiteres Feature ausgewählte Coins swappen, darunter Ether, USDC, DAI, USDT und Uniswap.

All dies sieht also sehr nach einer Standard-Web3-Wallet aus, und als das kündigt Microsoft sie auch an: eine intergrierte Wallet, die es einfach mache, ins Web3 einzusteigen und Kryptowährungen und NFTs zu verwalten.

Bleeping Computer vermutet, dass die Wallet Teil eines sehr begrenzten Tests ist, der nur für User des Microsoft Edge Dev Channels verfügbar ist. Das Magazin hatte das Vergnügen, die Wallet zu testen, und es lief offenbar alles rund, wie eben bei anderen Kryptowallets. Einige Schnipsel im Code lassen vermuten, dass Microsoft in Zukunft auch eine Bitcoin-Wallet integrieren möchte.

Der Softwarekonzern selbst kommentiert Presseanfragen gewohnt nichtssagend: Man teste bei Microsoft regelmäßig neue Features. Man freue sich darauf, das Feedback der User zu erhalten, habe derzeit aber keine Informationen, die man teilen könne. Jaja.

Lustiger war es, als Bitcoin-Maximalisten wie Bitcoin Archive Wind von der Wallet bekamen und sie auf die übliche Weise zur “Bitcoin und Krypto-Wallet” umdichteten – was, in diesem Fall, die Wahrheit nicht mal mehr beugte, sondern schlicht gelogen war.

BREAKING: Microsoft is building a #Bitcoin and crypto wallet into its Edge browser. It will be non-custodial‼️😳 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) March 18, 2023

Sollte die Ethereum- bzw. Web3-Wallet es tatsächlich in die Standardausrüstung von Edge schaffen, wäre das ein großer Schritt für Krypto. Der Chrome-basierte Browser, mit dem Microsoft endlich den Internet Explorer ersetzte, ist der am schnellsten wachsende Browser und mit rund 11 Prozent der User der am zweithäufigsten Benutzte.

Doch wichtiger als dies ist, dass mit Microsoft die nächste große Internetfirma es begriffen hat: Man muss nicht das Rad neu erfinden. Man muss keine eigene Kryptowährung entwickeln, man muss noch nicht mal die Wallet neu erfinden. Es reicht, wenn man das nimmt, was es schon gibt, und in die eigene Software integriert. In dem Fall also eine Wallet für Ethereum und Web3-Blockchains, die genauso funktioniert, wie die Wallets, die bisher erfolgreich sind.