… und dann sendete der Markt ein sehr klares Signal: Bitcoin

Bitcoin, nicht Dollar, Bitcoin, nicht Ether, Bitcoin, nicht Monero: Nachdem der Zug der Bankenpleiten zu rollen begann, stürzte sich der Markt auf Bitcoin. Der Kurs steigt in einer Woche um fast 30 Prozent – und lässt die anderen Kryptowährungen weit hinter sich. Ein bekannter US-Risikokapitalgeber prophezeit phantastische Preise in 90 Tagen, während die Bankenkrise die US-Notenbank womöglich zur Wende von der Zinswende zwingt.

Beinah wäre es passiert. Die Credite Suisse, eine der größten Banken der Welt, stand kurz vor der Pleite, und die Folgen für das schweizerische, europäische und vermutlich auch globale Finanzwesen wären schwer abzuschätzen gewesen. Daher sprang der Schweizer Staat mit Garantien im Umfang von 9 Milliarden Franken ein, was aber nicht so wirklich half, bis schließlich die UBS, ebenfalls eine Schweizer Großbank, die Credite Suisse für rund drei Milliarden Franken kaufte. Die Übernahme ist die größte Bankenfusion seit 15 Jahren. Ob sie die unruhige Situation der Banken stabilisiert, ist noch ungewiss; bisher hat sie vor allem den Aktienkurs der UBS auf Talfahrt gesandt.

Die UBS war nicht der einzige Interessent an der Credite Suisse. Ein Angebot kam auch von Justin Sun, Gründer von Tron und bekannt für seinen Reichtum bzw. seinen extrovertierten Umgang damit. Er bot 1,5 Milliarden Dollar zu einem Zeitpunkt, als die UBS nur eine Milliarde Dollar bot. Er versprach, die Credite Suisse in das Web3 zu integrieren, was, offen gesagt, ein sehr viel besserer Plan war, als sie in eine andere strauchelnde Großbank einzuordnen. Aber Justin Sun wurde bekanntlich ausgebootet, und die Credite Suisse ist nun eine Abteilung der UBS, die damit in der Liga der größten Banken nach Bilanzsumme noch ein Stückchen weiter aufsteigen dürfte. Das alte Spiel geht weiter.

Wie schon zuvor in den USA machen sich in der Schweiz die Folgen der Zinspolitik der Notenbanken bemerkbar. Das Finanzsystem der USA – und auch der EU – hatte sich daran gewöhnt, in einem Umfeld der niedrigen Zinsen zu operieren. Nachdem nun weltweit die Zinsen angehoben wurde, um die Inflation zu bekämpfen, riss dies klaffende Löcher in die Investmentstrategien großer Banken. Einer Ad-Hoc-Studie zufolge, die vor einer Woche publiziert wurde, haben 10 Prozent aller Banken vergleichbare Verluste gemacht wie die insolvente Silicon Valley Bank, und 10 Prozent aller Banken haben sogar eine schlechtere Kapitalausstattung als diese. Daher haben 186 Banken in den USA das Risiko, dasselbe Schicksal zu nehmen wie die SVB.

Diese unruhigen Aussichten verdeutlichen einmal mehr, dass das Finanzsystem, wie wir es kennen, keine wirklich stabile Basis hat. Sie verdeutlichen, warum Bitcoin erfunden wurde und warum Bitcoin so eine wichtige Alternative ist. In ruhigen Zeiten, in denen es im Finanzsystem rund läuft, vergisst die Welt das gerne, und sie tut so, als sei Bitcoin einfach nur ein anderes Spekulationsvehikel. Doch wenn in den Glastürmen der Großbanken das Feuer ausbricht, und die Funken auch das Konto von Sparern und Unternehmen erreichen, erinnert sich die Welt wieder daran. Sie erinnert sich wieder an Bitcoin.

Das Signal, das der Markt in den letzten sieben Tagen sendete, war an Klarheit kaum zu übertreffen: Bitcoin stieg. Und stieg. Und stieg. Am 10. März lag der Kurs noch bei knapp 19.000 Euro. Dann kletterte er, auf knapp 21.000 Euro am 13. März, gut 24.000 Euro am 17. März, und 26.500 Euro heute, am 20. März. Bitcoin hat innerhalb von einer Woche beinah 30 Prozent zugelegt – der steilste und kräftigste Anstieg dieser Marktphase, charttechnisch gesehen eine klare Trendwende. Möglicherweise nimmt der Bärenmarkt damit sein Ende.

Am auffälligsten ist aber, was abseits von Bitcoin passiert – nämlich viel weniger. Ethereum stieg im gleichen Zeitraum um 11 Prozent, BNB um 12, Ripple um 4, Cardano um 2,5, Matic um 3, Dogecoin um 6, Polkadot um 10, Litecoin um 8, Monero um 5, Bitcoin Cash um 12 Prozent: alles gute, ansehnliche Gewinne in einere Woche – aber massive Verluste im Vergleich zu Bitcoin. Der Markt will keine Altcoins, er will Sicherheit und Beständigkeit. Und die findet er eben in Bitcoin, nicht in anderen Coins. Dies war selten so deutlich sichtbar, und dementsprechend steigt der Dominanzindex von Bitcoin, sein Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung, von etwa 41 auf gut 46 Prozent.

Aber all das, meinen manche, ist nur der Anfang. Unter diesen manchen ist auch Balaji Srinivasan, ein US-Risikokapitalgeber, der seit Jahren in Bitcoin investiert und dafür bekannt ist, dass er schon 2014 Mining-Chips in jedes Haushaltsgerät bringen wollte. Er ging nun eine absurd kühn klingende Wette ein: Ein James Medlock sagte, er wette jederzeit eine Million Dollar, dass die USA nicht in die Hyperinflation eingeht. Das war natürlich ein Witz, da die Million Dollar, die Medlock im Falle einer Hyerinflation verlieren würde, nichts mehr wert wären.

Doch Balaji schlug zu:

I will take that bet.

You buy 1 BTC.

I will send $1M USD.

This is ~40:1 odds as 1 BTC is worth ~$26k.

The term is 90 days.

All we need is a mutually agreed custodian who will still be there to settle this in the event of digital dollar devaluation.

If someone knows how to do this… https://t.co/tcuBNd679T pic.twitter.com/6Aav9KeJpe — Balaji (@balajis) March 17, 2023

Ich nehme diese Wette an, so der Investor. Er brachte aber ein anderes Assets ins Spiel – Bitcoin. Medlock müsse einen Bitcoin, Balaji eine Million Dollar einlegen. Wenn Bitcoin in 90 Tagen weniger als einen Million wert ist, bekommt Medlock alles; ansonsten gehem der Bitcoin und die Million an Balaji. Medlock nahm die Wette an, die Dollar und der Bitcoin werden durch einen Treuhänder für 90 Tage verwahrt. Kurz darauf legte Balaji eine weitere Million nach, um dieselbe Wette mit jemand weiterem einzugehen.

Die Wette ist offensichtlich bescheuert. Wenn Balaji daran glaubt, dass Bitcoin in 90 Tagen eine Million Dollar wert ist, kann er jetzt für eine Million Dollar nicht nur einen, sondern rund 40 Bitcoins kaufen. Es geht ihm offenbar darum, ein Signal zu senden. Er erklärt sein Argument:

Here are the remaining references, as Twitter has a limit on the number of links in one post. I am moving $2M into USDC for the bet. I will do it with Medlock and one other person, sufficient to prove the point. See my next tweet. Everyone else should https://t.co/R3lQp7Ffdt… https://t.co/KFnHvotLpK pic.twitter.com/ABxBmYmv9i — Balaji (@balajis) March 17, 2023

Er geht davon aus, dass es zu einer Hyperinflation kommt, die aus Sicht von Bitcoin eine Hyperbitcoinization ist: “Das ist der Moment, in dem die Welt Werte neu ordnet mit Bitcoin als digitalem Gold und damit zu einem Model zurückkehrt, das dem vor dem 20. Jahrhundert ähnelt. Was passieren wird, ist, dass zuerst Individuen, dann Unternehmen, dann große Fonds Bitcoin kaufen werden. Dann Souveräne wie El Salvador oder winzige kryptofreundliche Länder.” Die großen Bewegungen werden aber dann geschehen, “wenn ein US-Staat wie Floria oder Texas oder ‘normale’ Länder wie Estland, Singapur, Saudi-Arabien, Ungarn, oder die Vereinigten Arabischen Emirate Bitcoin kaufen. Und wenn Narendra Modi Indiens Zentralbank damit beauftragt, Bitcoin zu kaufen, und sei es nur als Hedge, ist es vorbei.”

Aber warum geschieht es so schnell, warum nur 90 Tage? “Nun ja, Hyperinflation passiert schnell … alles wird sehr rasch ablaufen, sobald die Leute verstehen, was ich sage, und erkennen, dass die Federal Reserve darüber gelogen hat, wie viel Geld die Banken haben. Alle Dollar-Holder werden vernichtet.” Die digitale Abwertung des Dollars “wird kommen, und es wird intensiv werden.”

Wir haben, ehrlich gesagt, unsere Zweifel – dass es wirklich so schnell gehen wird.