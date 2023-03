dwpbank wird Kryptohandel zu 1.200 Banken bringen – oder so etwas ähnliches

Die dwpbank entwickelt eine Plattform, die es den Genossenschaftsbanken und Sparkassen erlauben wird, ihren Kunden den Handel mit Kryptowährungen anzubieten – direkt im Konto und so, wie sie es von Wertpapieren gewohnt sind. Mit Bitcoin im reinen Sinne hat das aber nicht so viel zu tun.

Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) gibt bekannt, dass sie in Zukunft ihren Kunden den Handel mit Kryptowährungen anbietet. Dazu gründet die Bank die Plattform wpNex, welche, so die Pressemitteilung, “die Welt des klassischen Wertpapiergeschäfts mit der Welt des Handels digitaler Werte verbinden” soll. Diese Plattform wird den Handel mit Bitcoin, Kryptowährungen und weiteren digitalen Assets ermöglichen.

Die dwpbank ist dabei nicht irgendeine Bank. Sie ist eine Art Serviceanbieter für andere Banken, vor allem Volksbanken und Sparkassen. Sie wurde von mehreren Sparkassenverbänden sowie der zentralen Genossenschaftsbank DZ Bank als Transaktionsbank für die Wertpapierabwicklung für Finanzinstitute aus dem Sparkassen- und Genossenschaftsbereich gegründet. Als solche verwaltet sie mittlerweile 5,5 Millionen Wertpapierdepots von 1.200 Banken. Sie versteht sich selbst als “Deutschlands führender Dienstleister für Wertpapierservices”, der vom Order Routing bis zur Verwahrung den gesamten Service des Wertpapierhandels für drei Viertel aller Banken abdeckt.

Wenn die dwpbank also den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen einrichtet, werden auf einen Schlag 1.200 Banken in Deutschland in die Lage versetzt, dies für ihre Kunden in der gewohnten Depotumgebung einfach freizuschalten: Die Krypto-Konten für die Kunden sind direkt mit dem bestehenden Geldkonto verbunden, weshalb es nicht mehr nötig sein wird, die Euro erst an eine Börse zu überweisen, um Kryptowährungen zu kaufen.

Im Prozess soll sich für die Banken kaum etwas ändern – sie müssen weder Kryptotransaktionen ausführen noch private Schlüssel halten. Die dwpbank gewährleistet beides durch Dienstleister: Die Kryptowährungen werden vom Bankhaus Scheich / tradias auf Order gekauft oder verkauft, während die Verwahrung in den Händen von Tangany liegt. Weder die Kunden noch die Banken noch die dwpbank halten also die Schlüssel – sondern eine dritte bzw. vierte oder fünfte Partei. Eine Auszahlung der Coins an die Kunden ist dabei wohl nicht vorgesehen.

In einem ersten Schritt hat die MLP Banking AG über wpNex im Zuge einer Pilottransaktion einen Bitcoin-Anteil erworben. Als etablierte Kryptowährung, erkärt Heiko Beck von der dwbank, bot sich Bitcoin für die Pilotierung an. Er wird “allerdings nicht der einzige digitale Vermögenswert bleiben, den wir als dwpbank für den Handel verfügbar machen.” Welche geplant sind, behält der Vorstandsvorsitzende allerdings für sich. Er deutet lediglich an, dass es vermutlich nicht bei Kryptowährungen bleiben wird: „Egal wie sich einzelne Kryptowährungen entwickeln: Digitalisierte Werte werden künftig immer wichtiger. Deshalb erweitern wir unser Leistungsangebot in diesem Bereich und richten unser Portfolio stärker auf die Zukunftschancen aus, die sich hier bieten.”

Das Angebot wird sukzessive für die Banken geöffnet und um weitere Kryptowährungen und -werte erweitert werden. Mit Bitcoin im reinen, idealistischen Sinn hat die Plattform freilich nicht viel zu tun. Dass Kunden Bitcoins auf eigene Wallets überweisen, ist weder erwünscht noch vorgesehen. Vielmehr werden Bitcoin und andere Coins auf das reine Investment reduziert, und wenn es Unterschiede zu den mittlerweile zahlreich vorhandenen ETNs und anderen Wertpapieren gibt, die auf Bitcoin und anderen Kryptowährungen basieren, dann sind diese eher theoretischer Natur und liegen praktisch betrachtet lediglich in Details.