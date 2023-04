Die Demokratisierung der Blockchain-Analyse durch ChatGPT

Der Blockchain-Analyst Blocktrace kündigt an, die ChatGPT-KI als Interface für Blockchain-Daten zu benutzen. Für die Privatsphäre der User könnte das ungünstig sein. Oder?

„ChatGPT + Bitcoin,“ tweetet Blocktrace, „wir stellen Robby the Robot vor.“

ChatGPT + Bitcoin, please meet Robby the Robot. 🤖 As a language model equipped with advanced natural language processing technology, Robby can effectively interpret complex user questions and provide insightful answers. pic.twitter.com/W2OHChBoIc — BLOCKTRACE (@blocktrace) March 28, 2023

Robby soll in der Lage sein, komplexe Fragen der User zu Blockchain-Daten zu beantworten: Wie viele Transaktionen enthält Block XYZ? Wie viele Adressen beginnen mit 1Bergmann? Wie viele Transaktionen gingen auf Adresse 1ABC ein? Wie viel haben sie im Durchschnitt überwiesen? Mit welchen Adressen ist 1Bergmann verbunden?

Wenn man solche Fragen über einen Blockchain-Explorer von Hand ergründet, wird man viel Zeit und Mühe benötigen. Man könnte sie rascher beantworten, indem man die APIs von Blockexplorern nutzt, aber auch das ist mühsam und setzt IT-Kenntnisse voraus.

Eine KI wie ChatGPT, die Zugriff auf Blockchain-Daten hat, ist dagegen in der Lage, individuelle, auch komplexe Fragen zu verstehen und zu beantworten. Eine Sprach-KI ersetzt die API als Schnittstelle zwischen Datenbank und User, was vielleicht der kurzfristig mächtigste Effekt der KI-Revolution ist. ChatGPT bzw. Robby the Robot demokratisiert damit die Blockchain-Analyse: Jeder kann die Informationen erhalten, die bisher professionellen Analysten vorbehalten waren.

Dabei aber sollte man sich wenig Illusionen darüber machen, worum es geht: um Überwachung und Geldwäsche. Blocktrace, ein Startup aus Texas, ist ein klassischer Blockchain-Analyst wie Chainalysis, der mit seinen Analysen den Strafverfolgern hilft, den Spuren des Geldes auf einer Blockchain zu folgen.

Indem Blocktrace nun ChatGPT zwischen die eigene Datenbank und die User stellt, wertet der Analyst zunächst sein eigenes Produkt auf. Polizisten – oder Steuerfahnder – können damit effizienter und mit weniger Übung gezieltere Fragen an die Blockchain stellen. Effektiv dürfte die Sprach-KI damit dazu beitragen, dass es leichter wird, die Blockchain zu überwachen – und die Privatsphäre der User, ohnehin eher dürftig, noch weiter zu untergraben.

Transparente Blockchains, kommentiert Peter Van Valkenburgh, Anwalt und Lobbyist beim CoinCenter, scharfzüngig, „werden eine massive Belastung sein, wenn jedermann einen Chainalysis-fähigen Supercomputer in der Tasche hat, der Fragen in schlichtem Englisch beantwortet. Es ist vorbei.“

Transparent blockchains are gonna be a massive liability when everyone has a chainalysis capable supercomputer in their pocket that answers plain English questions. It's so over. https://t.co/qRuNtvewf4 — Peter Van Valkenburgh (@valkenburgh) March 30, 2023

Wenn ein solcher Bot in der Lage ist, im Internet zu browsen, kann er womöglich erschreckend treffende Antworten darauf geben, was die physische Identität des Eigentümers einer bestimmten Adresse ist. Das könnte für viele Bitcoin-Holder zu einem ernstzunehmenden Sicherheitsrisiko werden.

Allerdings könnten User dank einer solchen KI auch klarer erkennen, was über sie bekannt ist – und sich damit besser schützen, und Kriminelle werden in der Lage sein, ihr Geldwäsche-Verfahren mit denselben Instrumenten zu evaluieren, die Blockchain-Analysten in Anspruch nehmen. Technologien sind oft zweischneidig. Robby the Robot könnte paradoxerweise dazu führen, dass die Privatsphäre auf der Blockchain stärker anstatt schwächer wird und Geldwäsche nicht einfacher, sondern schwieriger zu erkennen ist.

Darüber hinaus kommen mit Fähigkeiten oft auch Verpflichtungen. Theoretisch droht schon lange ein Szenario, in dem jeder User dafür verantwortlich ist, zu prüfen, ob die Coins, die er empfängt, frei von Spuren krimineller Aktivität sind. Wenn ChatGPT oder eine andere KI den Weg in die Wallets findet, werden diese intelligent genug, um zu erkennen, woher eine Zahlung kommt, Nichtwissen schützt nicht mehr vor Frage, wenn man wissen könnte.

Noch ist das Zukunftsmusik. Noch ist Robby the Robot zu unzuverlässig, weshalb Blocktrace ihn derzeit noch mit Hilfe der User trainiert. Noch gibt es auch keine Wallet, die eine Künstliche Intelligenz integriert. Aber es wäre leichtsinnig, nicht damit zu rechnen, dass die schon heute bestehende Technologie in naher Zukunft eingesetzt wird. Künstliche Intelligenzen werden auch den Umgang mit Bitcoin verändern.