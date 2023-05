Binance behauptet, das Opfer einer Kampagne durch ChatGPT-Bots zu sein

Beginnt nun das Zeitalter der Desinformation durch Künstliche Intelligenz? Binance behauptet dies. Angeblich hat ChatGPT ein unschönes Gerücht über den Gründer der weltweit größten Krypto-Börse verbreitet.

Die weltweit größte Kryptobörse Binance hat es nicht einfach. Sie muss, wie jedes öffentlich gut sichtbare Krypto-Unternehmen, eine Menge ertragen, was ihr von Regulierern, Wettbewerbern und unzufriedenen Kunden entgegenkommt.

Und nun hat es offenbar auch noch die künstliche Intelligenz ChatGPT auf Binance abgesehen. Zumindest erklärt das Chief Strategy Officer Patrick Hillmann. Laut seinen Aussagen hat jemand ChatGPT benutzt, um eine Desinformationskampagne gegen Binance zu fahren.

In den letzten Wochen seien, so Hillmann, unzählige Anfragen eingegangen, ob Binance-Gründer Changpeng Zhao früher Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen sei. Dieses Gerücht war so weit verbreitet, dass sogar Mitglieder des US-Kongresses besorgt nachfragten. Im Gespräch mit diesen erkannte Hillmann auch, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hatte: die Chat-KI ChatGPT.

Auf Twitter teilte der PR-Spezialist eine Konversation mit dem Chatbot, auf die ihn ein Abgeordneter hingewiesen hatte. Darin erklärt ChatGPT munter, dass Changpeng Zhao Mitglied im Kommunistischen Jugendverband Chinas gewesen sei, als er in den 90ern für die National Petroleum Corporation, einen staatlichen Ölkonzern, gearbeitet habe.

