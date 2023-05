Abtrünnige russische pro-ukrainische Legion akzeptiert Spenden in Kryptowährungen

Die Legion „Freiheit Russlands“ sorgt derzeit mit Eroberungen in der russischen Westprovinz Belgorod für Schlagzeilen. Nun ruft die Legion zu Spenden in Kryptowährungen auf – mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit. Krypto hat seine Rolle in der Welt bereits gefunden.

Die Legion „Freiheit Russlands“ ist ein Kampfverband russischer Soldaten, die auf die Seite der Ukraine übergelaufen und dort als Teil des internationalen Freiwilligenkorps in die Streitkräfte eingegangen sind. Derzeit kennt man sie vor allem dadurch, dass sie in der russischen Westprovinz Belgorod Gebiete für die Ukraine erobern.

Nun ruft die Legion „Freiheit Russlands“ für Spenden in Kryptowährungen auf:

BTC: 33NT6gHgeSk1QKWqrUgP3xQwYtNz3Msby7

ETH(ERC20): 0x0724D8523Af2A80f9aa51aeF4bFf3AC592115c4d

USDT(TRC20/TRX): TQ1ch1ASw4XDJ6WK5KYymSVgmjUhjg9Eq5

ZEC: t1aVGJ2MaCppXCEmAattLcAxNveNh1ASnAi

BNB: bnb1hr0r3urakqkyfehl5knygcvulwlzk44pqkuadm

Mit diesen Spenden wird die Legion “Freiheit Russlands” laut eigenen Angaben zuerst dafür sorgen, dass die russischen Streitkräfte die Ukraine verlassen, um danach den Kreml “von der Bande von Mördern und Plünderern” zu befreien und “ein neues, freies Russland” zu schaffen, das kein Schurkenstaat wie Iran oder Nordkorea ist, sondern Teil der freien Welt.

Unter dem Nebel des Krieges

Man kann zu der Legion und ihren Aktionen natürlich verschiedene Meinungen haben. Handelt es sich wirklich um russische Soldaten oder um, wie Russland es sagt, eine Terrorgruppe? Agieren sie unabhängig von der Ukraine, oder im Rahmen einer ukrainischen Strategie? Genießen sie in Belgorod und anderen russischen Orten Unterstützung? Werden sie als Revolutionäre wahrgenommen – oder als Verräter?

Selbst über dem aktuelle Geschehen in Belgorod liegt ein dichter Nebel des Krieges, aus dem nur Aussagen hervorgehen, die durch Propaganda so verfälscht sein können, dass man ihnen kaum trauen kann. Laut russischen Angaben wurde der Angriff bereits zurückgeschlagen, laut anderen – ukrainischen — Quellen hält die Legion noch Orte und greift sogar weitere an.

Und überhaupt: Ist ein Einmarsch in Russland eine unnötige Eskalation durch die Ukraine? Oder ein kluger Schachzug, um die russische Armee dazu zu zwingen, die Grenzgebiete zu verteidigen, anstatt in der Ukraine Menschen zu töten? Oder sind diese Fragen unnötig, weil es sich um eine Art Rebellion handelt, die womöglich den Zerfall des russischen Imperiums einleitet und kurz davor steht, eine Eigendynamik zu entfalten?

Glücklicherweise können wir diese Fragen links liegen lassen und uns auf das konzentrieren, was für uns wesentlich ist: Kryptowährungen.

Der edelste, ureigenste Zweck von Krypto

Es ist schon mal sehr bemerkenswert, wie selbstverständlich die Legion Spenden in Kryptowährungen annimmt, aber weder ein Bankkonto noch PayPal-Daten postet (weder auf Twitter noch auf der Webseite). Das spricht dafür, dass es tatsächlich Einwohner Russlands sind, die als „Terrororganisation“ finanziellen Repressionen ausgesetzt sind. Die Armee der Ukraine selbst ist in der Lage, auf offiziellen Wegen Spenden entgegenzunehmen.

Kryptowährungen erfüllen hier einen ihrer edelsten, ureigensten Zwecke: Sie geben Menschen den Zugang zu einem elektronischen Geldwesen gegen den Willen ihrer Regierung. Man sollte sich vor Augen führen, wie selbstverständlich dies mittlerweile geworden ist.

Kryptowährungen erlauben es, Geld autonom, also ohne Mittelsmann und damit ohne Zustimmung der Obrigkeit zu empfangen, zu speichern und zu versenden. Kryptowährungen ermöglichen es jedem Menschen der Welt, sein Geld souverän zu verwalten.

Gelegentlich wird dies damit verwechselt, dass Kryptowährungen privat oder anonym seien. Das sind sie nicht. Im Gegenteil führen Kryptowährungen ein Niveau der Transparenz ein, welches im herkömmlichen Finanzwesen unbekannt ist. So können wir durch Blockexplorer präzise nachverfolgen, wie viel Geld die Legion mit ihren Wallets empfangen hat:

Die Bitcoin-Adresse hat in insgesamt 361 Transaktionen 1,223 Bitcoin empfangen und 1,133 Bitcoin ausgegeben. So bleibt ein Guthaben von 0,09 Bitcoin. Die Wallet existiert seit April 2022 – in diesem Monat wurde die Legion gegründet –, empfängt sehr regelmäßig geringe Summen mit gelegentlichen Spitzen und leitet die Einnahmen rasch weiter. Seitdem sie gestern ihre Spendenadressen auf Twitter beworben hat, gingen zahlreiche kleine Transaktionen mit insgesamt knapp 0,1 Bitcoin ein.

Die Ethereum-Adresse hält derzeit 2,6 Ether und knapp 2.500 Tether-Dollar (USDT). Auch bei ihr finden wir einen fortlaufenden Strom an eingehenden Transaktionen, wenn auch auf niedrigerem Niveau als bei Bitcoin, aber ebenfalls von gelegentlichen Auszahlungen unterbrochen. Der Spendenaufruf gestern wurde mit 5 Ethereum- und zwei Tether-Spenden beantwortet.

Neben diesen beiden kanonischen Blockchains – Bitcoin, Ether sowie Token, einschließlich Stablecoins – akzeptiert die Legion auch den Privacycoin Zcash sowie USDT auf Tron und den Binance Coin BNB.

An Zcash hat sie insgesamt 16,3 ZEC empfangen, etwa 1.000 Dollar, in 28 Transaktionen, während der Tron-Account derzeit gerade mal 50 USDT hält. Bei beiden Accounts ist jedoch ein Anstieg der Transaktionen seit gestern zu beobachten.

Insgesamt sind die Spendeneinnahmen also noch sehr überschaubar. Aber sie könnten einen Beitrag dazu leisten, die Legion mit Nahrungsmitteln oder Kleidung zu versorgen.