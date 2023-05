König für einen Tag: Der merkwürdige Angriff auf Tornado Cash

Die Mixer-DAO Tornado Cash lebt trotz der Sanktionen der US-Regierung weiter. Ein faszinierender Hack drohte, ihr ein Ende zu bereiten – nahm dann aber eine überraschende Wendung.

Eigentlich steht der Smart Contract Tornado Cash unter Sanktionen. Der Mixer, der hilft, Coins auf Ethereum mittels Zero-Knowledge-Proofs zu anonymisieren, wurde auf die Blacklist des US-Finanzministeriums gesetzt; der Entwickler Alexey Pertsev in Amsterdam festgenommen; die Webseite abgeschaltet.

Eigentlich sollte Tornado Cash tot sein. Das war das Ziel dieser Operation. Es sollten weder Ether noch ERC20-Token durch Tornado Cash gewaschen werden. Doch der Mixer lebt fort. Das ist der Unterschied zwischen einem zentralen und einem dezentralen Mixer: Wenn man den Betreiber eines zentralen Mixers verhaftet und den Server abschaltet, ist der Mixer weg. Wenn man den Entwickler eines Smart Contracts verhaftet und dessen Webseite abschaltet – macht der Mixer weiter.

Eine Blockchain wie Ethereum ist blind für Sanktionen und Verhaftungen. Sie macht, Block für Block, genau das, was der Konsens verlangt. Was der Konsens nicht duldet, darf nicht leben, was er unterstützt, kann nicht sterben. Das ist ihr Code. Einen anderen kennt sie nicht.

Und der Konsens von Ethereum ist, dass Tornado Cash Ether mischt. So wurde der Smart Contract geschrieben.

Zugegeben: Die Sanktionen waren nicht ganz ohne Erfolg. Auf der einen Seite wurde das Standard-Interface zum Smart Contract geschlossen, nämlich die Webseite, was den Zugang erschwert. Auf der anderen Seite schreckt die Aussicht, sein Geld durch den Mixer mit Adressen zu verbinden, die auf einer Blacklist des US-Finanzministeriums stehen.

So brach die Aktivität von Tornado Cash unmittelbar nach den Sanktionen im August 2022 drastisch ein, wie ein Dashboard auf Dune Analytics zeigt: Ein- und Auszahlungen, Ether im Pool, Anzahl Unique User je Woche – alles sinkt, um 40-80 Prozent. Aber nach dem Einbruch haben sich alle Werte stabilisiert und wachsen langsam wieder.

Wenn das eine Interface weg ist, öffnet sich ein anderes, und wenn der eine Node einen Smart Contract blockiert, richtet man seine Wallet eben auf einen anderen Aus. Ein Tutorial im Forum von Tornado Cash zeigt, wie die Community die Blockaden umgeht.

Es gibt kaum ein besseres Beispiel dafür, wie eine Blockchain staatlichen Sanktionen widersteht, als Tornado Cash – aber doch von ihr betroffen wird.

In den vergangenen Wochen kam der Mixer allerdings erneut in Gefahr. Wenn man ihn nicht gegen den Konsens besiegen kann, dann vielleicht mit dem Konsens.

Am 20. Mai griff ein Hacker den Smart Contract an. Besser gesagt: die DAO hinter Tornado Cash, die Dezentrale Autonome Organisation. In dieser stimmen die Besitzer der TORN-Token darüber ab, wie Tornado Cash weiterentwickelt oder geändert wird.

This looks like the end of tornado cash.

It’s a governance attack.

Seems like the token holders passed a malicious governance proposal that put the attacker in charge.

Nation states couldn’t shut it down, but some degen after 10k TORN could. C’est la vie. https://t.co/CBj5wHtf2M

— drnick 🗳️² (@DrNickA) May 20, 2023