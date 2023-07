So rapide entwertet das NFT zu Jack Dorseys legendärem ersten Tweet

Mitten im NFT-Hype kaufte jemand für eine enorme Summe ein NFT zum ersten Tweet überhaupt. Nachdem der Hype vorbei ist, will keiner mehr dafür mehr als einen winzigen Bruchteil bezahlen.

Manchmal ist das Ganze doch nicht mehr als die Summe seiner Teile, und ein einzelnes Beispiel nützlich, um einen allgemeinen Trend zu untermalen.

Das Beispiel in unserem Fall ist das „Nicht Fungible Token“ (NFT) von Jack Dorseys legendärem ersten Tweet, und der allgemeine Trend der Niedergang des NFT-Marktes.

Im Frühjahr 2021, als der NFT-Markt noch ungebremst gehypet hat, hat jemand begonnen, Screenshots von Tweets als NFTs zu verkaufen. Warum auch nicht? Ein Tweet ist ein Stückchen Text, das einen klaren Urheber hat, und von dem man in höchster Transparenz weiß, wie oft es gesehen und geliket wurde.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006