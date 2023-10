Frisches Obst für gammelige NFTs

Ein deutsches Unternehmen macht NFT-Sammlern ein unschlagbares Angebot: Es nimmt wertlose NFTs an und rückt dafür Einkaufsgutscheine heraus.

Definitiv geht der Preis für die bisher beste Krypto-PR-Kampagne des Jahres in ein kleines Nest in Nordschwaben, das Insider vor allem durch sein Erlebnisbad kennen sowie die irritierend hohe Dichte notorisch unscheinbarer Einzelhandels-Milliardäre.

Gemeint ist natürlich Neckarsulm, und das Unternehmen, das die Kampagne gestartet hat, ist Kaufland, Teil der Lidl und Schwarz Gruppe. Mit „Fresh4Trash“ reagiert Kaufland in prächtigster Weise auf den massiven Wertverfall der NFTs.

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Nicht-fungible Token (NFTs), in der Regel verbunden mit digitalen Tierbildern, waren im Hypejahr 2021 der „heiße Scheiß“, bevor sie zur „heißen Kartoffel“ wurden, die jeder fallen ließ. Die allermeisten NFTs sind heute maximal einen Bruchteil dessen wert, was einmal für sie berappt wurde, und minimal sind sie – gar nichts mehr wert. Wo kein Käufer, da kein Preis.

Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland, drückt das so aus: „Die allermeisten NFTs, die sich in der Blockchain befinden, sind defacto heute nichts mehr wert.“ Für Kaufland sei dies „ein perfekter Zeitpunkt, die NFT-Community mit einer guten Nachricht zu überraschen.“

Denn Kaufland, erklärt die zugehörige Pressemitteilung mit feiner Ironie, „ermöglicht den Besitzern von NFTs Investitionen in frisches Obst und Gemüse.“ Wer die wertlosen NFTs an Kaufland spendet, erhält dafür einen 10-Euro-Einkaufsgutschein.

Die Aktion „NFT Refresh“ läuft unter Fresh4trash.io noch bis 12 Uhr am 30.10.2023. Haltet euch also ran.

Ich habe das Angebot für euch ausprobiert. Die Webseite ist ziemlich nett gemacht. Eine „Wall of Lame“ zeigt NFTs, die in ihrem „alten Leben alle nicht mehr viel wert waren. Aber jeder verdient doch eine zweite Chance. Im Fall unserer getauschten NFTs sogar ne ziemlich frische. Äpfel, Karotten, Auberginen – was für ein leckeres zweites Leben!“

Dann also los! Zunächst muss man seine Email-Adresse hinterlegen. Dann wird einem ein Link zugeschickt, und wenn man ihn aufruft, kann man sich mit einer Web3-Wallet wie Metamask einloggen. Danach folgte aber die erste Enttäuschung: Nur NFTs auf Polygon werden akzeptiert. Also bleibe ich wohl auf den alt gewordenen Schweinchen, Pferden, Bäumen und Ninjas sitzen, die ich mir 2021 in meine Ethereum-Wallet gestopft habe.

Zu meiner Überraschung zeigte die Webseite von Kaufland jedoch Dutzende NFTs an. Offenbar ist meine Polygon-Wallet von mit ihnen. Ein kurzer Check in den Blockexplorer bestätigt das. Spammer und Scammer schicken einem auf Polygon jeden Tag nutz- und wertlose NFTs zu. Wenn man die alle gegen einen Gutschein tauschen könnte, wäre das natürlich nett.

Ich versuche es mit einigen, die am wenigsten nach Spam aussehen, und tatsächlich klappt die Transaktion zu Kaufland. Doch dann poppt eine Meldung auf, dass die Token erst „manuell“ geprüft werden. Ich bin gespannt!