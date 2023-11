Mehr als 1.000 Immobilien in Miami stehen für Kryptowährungen zum Verkauf

Man kann mit Kryptowährungen nichts kaufen? Von wegen. Wer auf der Suche nach einem Wohnsitz in Miami in Florida ist, kann sich das Wechseln in Fiatgeld sparen.

Der Immobilienmakler Wolsen Real Estate hat Kryptowährungen als Zahlungsoption eingeführt. Wolsen ist auf Luxus-Immobilien spezialisiert, und Miami ist ein teurer Flecken, weshalb Käufer relativ tief in die Wallet greifen muss. Die Preise beginnen bei zwei Millionen Dollar.

Das Magazin TechBullion hat nachgezählt, wie viele Immobilien welcher Klasse bei Wolsen angeboten werden. Es kommt auf 200 Luxus-Apartmens, 182 Wohnungen, darunter Villen und Penthouses, 397 Apartments und 360 Wohnungen.

Wolsen hat bereits in der Vergangenheit Immobilien gegen Kryptowährungen verkauft, insgesamt im Umfang von 30 Millionen Dollar. Das Unternehmen wurde von Denis Smykalow gegründet, einem Russen, der 2006 in die USA auswanderte. Er nennt zwei Immobilienverkäufe gegen Kryptowährungen seine größten Errungenschaften: ein Apartment für 2,5 Millionen und eine Villa auf Hibiscus Island für 19 Millionen Dollar.

„Viele Verkäufer erkennen den Trend und akzeptieren Kryptowährungen als Zahlung,“ erzählte Smykalow einem Magazin. Eine direkte Krypto-Transaktion findet sofort statt, während die üblichen Zahlungen im Immobilienwesen mehrere Wochen brauchen, bis sie abgeschlossen sind. Gerade für Käufer im Ausland seien Kryptozahlungen eine große Erleichterung.

Mit Miami arbeitet Smykalow an einem nahezu perfekten Standort. Die Stadt an der Westküste ist für ihre kryptofreundliche Politik unter Bürgermeister Francis Suarez bekannt. „Krypto-Millionäre und -Milliardäre zieht es nach Miami, und der Markt für Luxus-Immobilien ist heiß.“

Welche Kryptowährungen konkret akzeptiert werden, bleibt etwas nebulös. TechBullion spricht von „Bitcoin, Stablecoins, Ethereum, Litecoin und anderen“.