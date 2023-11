Ist Milei Bitcoin-positiv?

Argentinien hat in Javier Milei einen neuen Präsidenten, der sich als libertären Anarchokapitalisten bezeichnet und die argentinische Wirtschaft radikal reformieren will. Was bedeutet das für Bitcoin in Argentinien? Aaron Koenig war zur Zeit der Wahl in Buenos Aires und hat einige Stimmen gesammelt.

Bitcoinblog.de: Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass Milei die Wahl gewonnen hat?

Rodolfo Andragnes, Gründer von Bitcoin Argentina und der Latin American Bitcoin Conference: Mit großer Freude, weil die Argentinier beschlossen haben, einen neuen Anfang zu wagen. Die Menge an Geld, die Mileis Konkurrent Massa in Werbung investiert hat, war kolossal, ich schätze ungefähr 100mal soviel wie das, was Milei zur Verfügung stand. Dabei ging es vor allem drum, Angst vor Änderung zu schüren. Und dennoch hat die Hoffnung auf Veränderung gesiegt.

Manuel Ferrari, Mitgründer der DeFi-Plattform Money-on-Chain: Mit großer Hoffnung für die Zukunft – wobei das, was auf uns zukommt, nicht einfach sein wird. Argentinien verfügt zwar über ein enormes Potenzial, aber wir befinden uns in einer Situation extremer wirtschaftlicher, sozialer und politischer Unbeständigkeit.

Florencia Aenlle, ehemals Espacio Bitcoin und im Milei-Team: Es war eine epische Präsidentschaftswahl! Es hat mich total gefreut, dass Milei gewonnen hat, und das sogar mit einem deutlichen Vorsprung von fast 12 Prozentpunkten. Wir haben den ersten libertären Präsidenten der Welt!

Gastón Yapur, Mitglied der Libertären Partei: Mit großer Freude, weil ich Javier Milei schon seit vielen Jahren aktiv unterstütze.

Wie sehen die Bitcoiner in Argentinien Milei? Sind sie eher optimistisch oder eher skeptisch?

Florencia Aenlle: Es gibt mehrere Anhänger von Bitcoin in Mileis Partei. Ich denke, es gibt eine große Schnittmenge zwischen Libertären und Bitcoinern.

Rodolfo Andragnes: Bitcoiner sind grundsätzlich skeptisch gegenüber jeglichen Versprechungen, aber wir unterstützen natürlich die Ideen von Freiheit und Privateigentum. Ich denke daher, dass die meisten Bitcoiner in Argentinien bei aller Skepsis viel Hoffnung auf Mileis Regierung setzen.

Gastón Yapur: Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich persönlich habe einen sehr optimistischen Ausblick für Bitcoin in Argentinien.

Manuel Ferrari: Bitcoiner, und generell alle Argentinier, sind extrem misstrauisch gegenüber Politikern. Viele von uns, die für Milei gestimmt haben, hoffen natürlich, dass er mit den im Wahlkampf vorgeschlagenen Ideen durchkommen wird. Aber wir wissen, dass er es mit einer starken Opposition zu tun haben wird, die aus Sozialisten und Kommunisten besteht. Die Opposition stellt einen großen Teil des Parlaments und verfügt über ein Netzwerk von Unternehmen, die seit langem mit dem argentinischen Staat Geschäfte machen.

Was glaubst du, wird eine von Milei geführte Regierung an der Situation des Bitcoin in Argentinien ändern? Und an der wirtschaftlichen Situation im Allgemeinen?

Rodolfo Andragnes: Ich denke, dass es mit ihm keinen Zentralbankcoin geben wird und dass er die restriktiven Regulierungen der vorigen Regierung zurücknimmt.

Florencia Aenlle: Javier Milei ist für Deregulierung. Dies könnte neue Investoren und Unternehmen anziehen, die sich im Land niederlassen wollen. Es wird oft behauptet, dass Milei den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen will, doch das stimmt nicht. Er ist für eine freien Wettbewerb der Währungen, in dem man selbst entscheiden kann, welche Währung man benutzt, ob Peso, Dollar oder Bitcoin.

Gastón Yapur: Eine Regierung von Javier Milei wird für Bitcoin positiv sein, da er für Dezentralisierung und einen freien Wettbewerb der Währungen eintritt. Das wird auch für die allgemeine wirtschaftliche Situation positiv sein, da er einen Großteil der Steuerlast für die Unternehmen beseitigen wird.

Manuel Ferrari: Argentinien hat bereits eine sehr lebendige Bitcoin-Community. Angesichts der Kapitalverkehrskontrollen, der Zugangsbeschränkungen zum Dollar und einer extrem hohen Inflation haben viele entdeckt, dass Bitcoin ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Schutz der finanziellen Freiheit ist. Es gibt in Argentinien viele Bitcoin-Unternehmen, und auch bei vielen internationalen Projekten sind argentinische Entwickler mit dabei. Wenn Freiheit und Rechtssicherheit sich durchsetzen, wie es Milei vorschlägt, ist es gut möglich, dass private und ausländische Investitionen im Land stark zunehmen werden. Argentinien war einst eines der reichsten Länder der Welt, gerade Ende des 19. Jahrhunderts, als liberale Ideen hier vorherrschten.

Welche konkreten Schritte erwartest du von Milei in Bezug auf Bitcoin?

Gastón Yapur: Ich erwarte eine Deregulierung für Bitcoin und die anderen Kryptowährungen. In einem System des freien Währungswettbewerbs werden alle Währungen gleich behandelt und das beste Geld wird sich durchsetzen.

Manuel Ferrari: Milei sagt, dass er den freien Wettbewerb der Währungen fördern wird. Seine vermutliche künftige Finanzministerin Diana Mondino, die sich mit Bitcoin gut auskennt, hat kürzlich erklärt, dass sie den Status des gesetzlichen Zahlungsmittels abschaffen wird. Ich glaube nicht, dass Argentinien wie El Salvador größere Mengen an Bitcoin erwerben wird, zumindest nicht auf kurze Sicht, denn Argentinien ist technisch gesehen bankrott. Zunächst einmal geht es um die Reduzierung des Haushaltsdefizits, was ein notwendiger Schritt für die Abschaffung des argentinischen Pesos ist.

Florencia Aenlle: Javier Milei ist für den freie Markt, weshalb ich denke, dass die Situation für Bitcoin sehr viel günstiger wird. Aber mir ist auch klar, dass es aufgrund der kritischen Situation des Landes zur Zeit dringendere Maßnahmen gibt.

Rodolfo Andragnes: Ich erwarte nicht, dass Milei Bitcoin wie in El Salvador zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel macht. Ich glaube auch nicht, dass die Regierung in Bitcoin investieren wird. Ich hoffe aber, dass er die Vorschläge von Bitcoin Argentina zur Regulierung übernimmt, die die Freiheit der Unternehmen und des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt.

Wir danken für die aufschlussreichen Antworten!

—

Aaron Koenig ist Autor, Filmproduzent und Unternehmer. Er arbeitet seit 2011 für Bitcoin und betreibt den Blog Hyperbitcoinizer.