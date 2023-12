Eine Umfrage – und viele Geschenke

Das Bitcoinblog.de verabschiedet sich offiziell in den Weihnachtsurlaub. Bevor wir hier aber den Rollladen runter lassen, haben wir noch viele Geschenke für unsere treuen Leser – aber ihr müsst dafür an einer Umfrage teilnehmen.

2023 war ein interessantes, teilweise auch wildes Jahr, das uns Bitcoiner und Krypto-Jünger mit einer hübschen Rally entlässt, die uns Preise beschert hat, wie wir sie zuletzt im Sommer 2022 gesehen haben. So lässt sich das Jahr gut ausklingen.

Wir beenden es hier mit einer Umfrage, in der wir von euch wissen wollen, was ihr für 2024 erwartet. Als Anreiz, euch durch die Fragen durchzuarbeiten, habe ich einige Geschenke für euch. Denn ich habe vor kurzem begonnen, Bücher auszusortieren. Alles, was ich nicht zum zweiten Male lesen werde und was nicht als Nachschlagewerk dient, fliegt raus, darunter auch manche Werke, die ich mit großem Interesse gelesen habe.

Da es zu meinem Beruf gehört, die meisten Bücher über Bitcoin, Krypto und Blockchain zu lesen, und da mir Verlage gerne Bücher dazu senden, hat sich bei mir eine nette Kollektion an Krypto-Büchern angesammelt. Da ich sie nicht wirklich brauche, biete ich sie hier zum Verschenken an, nebst einigen Büchern, die gut zum Thema passen.

Ich hoffe, ihr könnt die Titel lesen? Das wird später noch wichtig werden. Zuerst aber ein zweites, etwas weniger unscharfes Foto:

Und als Bonus habe ich noch eine Hörbuch-CD meines eigenen Buches:

Merkt euch an der Stelle, welches Buch ihr gerne hätte. Denn ihr könnt es euch wünschen – wenn ihr zuvor an der Umfrage teilnimmt, die gleich folgt. Ganz am Ende könnt ihr in ein Textfeld eure E-Mail-Adresse sowie euren Wunsch hineinschreiben. Ich werde euch dann im kommenden Jahr, wenn das Blog seine Arbeit wieder aufnimmt, kontaktieren.

Falls die Umfrage hier nicht auftaucht, könnt ihr sie auch direkt bei Crowdsignal ausfüllen. Unter Umständen ist das Format dort auch bequemer bzw. besser zu lesen.

An der Stelle aber erst einmal vielen Dank – fürs Teilnehmen an der Umfrage, fürs Lesen des Blogs, fürs Teilen der Beiträge und fürs fleißige Kommentieren. Bis zum nächsten Jahr!

