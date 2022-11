„Das größte Web3-Event in diesem Jahr“: Reddit führt NFT-Avatare ein

Die Community-Plattform Reddit.com verkauft sammelbare Avatare als NFTs. Der Start wird als perfektes Web3-Debüt gefeiert: Alles geht darum, wie man es nennt.

Die Community-Seite Reddit.com rollt „sammelbare Avatare“ für die User-Profile aus. Diese Avatars sind NFTs auf der Polygon-Sidechain; ihre Einführung lief so gut, dass sie als neues Erfolgsmodell geadelt wird, um traditionelle Webseiten ins Web3 zu integrieren.

Die sammelbaren Avatare werden, erklärt Reddit, von unabhängigen Künslern gemeinsam mit Reddit entworfen. Üblicherweise bildet das Reddit-Alien die Vorlage, um die herum Künstler ihre Phantasie auslegen. User können die bisher 40.000 Exemplare dieser einzigartigen Avatare kaufen und auch verkaufen; zugleich werden kostenlos Avatare an Top-User ausgegeben. Dabei geht der Verkaufserlös zu 95 Prozent an die Künstler; Reddit nimmt sich lediglich eine Gebühr von fünf Prozent.

Die Avatare wurden innerhalb von 24 Stunden für Preise zwischen 10 und 100 Dollar verkauft. Mit rund 3 Millionen (bisher überwiegend leerer) Wallets, einer Marktkapitalisierung von zwischenzeitlich 100 Millionen Dollar und einem Top-Preis von 14.000 Dollar dürften die sammelbaren Avatare tatsächlich einer der erfolgreichsten NFT-Starts aller Zeiten sein. Die Webseite redditfloor.com zeigt das tägliche Volumen und die Marktkapitalisierung der gesamten Avatare.

Kein Wort von NFTs

Das „Massen-Debüt“ der Reddit NFT-Kollektion, schreiben die Experten von DappRadar, war „außergewöhnlich“. Es war, darüber sind sich fast alle einig, deswegen außergewöhnlich, weil es sehr konsequent die These umgesetzt hat, dass „Krypto“ dann am erfolgreichsten sein werde, wenn keiner wisse, dass Krypto tatsächlich drin ist. Das war eine Behauptung, die man in den vergangenen Jahren immer wieder hörte, aber die, soweit ich es sehe, erst mit den Reddit-NFT wirklich geprüft wurde.

Alles geht darum, wie man es nennt. Reddit habe, erklärt DappRadar, „die Tatsache verschleiert, dass die 40.000 Assets in Wahrheit NFTs auf Polygon sind.“ Polygon ist eine Sidechain von Ethereum, die im Grunde aber wie eine autonome Blockchain operiert. Die Begriffe Kryptowährungen und Blockchain wurden in der Ankündigungen zwar erwähnt, „doch nur in dem Kontext, dass man sie nicht braucht, um die Avatare zu kaufen.“ Für diese werden ausschließlich Fiat-Währungen akzeptiert.

In der Pressemitteilung verliert Reddit dennoch einige Worte über Blockchain. Es gelingt dabei, einerseits das rein technische und eher unkontroverse Potenzial von Blockchain geradezu schwärmerisch anzupreisen, andererseits aber die kontroversen Themen Kryptowährungen und NFT fast vollständig auszublenden.

So erklärt Reddit, dass die sammelbaren Avatare auf der Blockchain-Technologie basieren, um dann recht konzise die Vorteile davon zu benennen: Die Blockchain „sorgt dafür, dass die Käufer die Avatare besitzen und transportieren können, und sie versorgt die Künstler mit einer Methode, ihr Werk auf über die virtuellen Mauern von Reddit hinaus leben zu lassen“ und – hier wird es mal wieder äußerst interessant: „für künftige Verkäufe ihrer Kunst kompensiert zu werden.“

Es ist bei NFTs üblich, dass die Herausgeber einen Anteil an späteren Verkäufen bekommen. Wenn du einen Reddit-Avatar schaffst, ihn mir verkaufst und ich verkaufe ihn weiter, bekommst du einen Anteil. NFTs automatisieren damit das Recht eines Künstlers, auch nach der Abgabe seines Werkes an den Nutzungsrechten zu verdienen.

In Zukunft, fährt Reddit fort, „sehen wir Blockchain als eine Methode, um Communities auf Reddit zu ermächtigen und unabhängig zu machen.“ Dafür erkundet man derzeit Wege, die Reddit leider an der Stelle noch nicht nennt.

Ein großer Schritt fürs Web3, ein kleiner Schritt für Reddit

NFT hingegen erwähnt Reddit in der Pressemitteilung mit keinem Wort. „Und wenn es um den vermutlich schwierigsten Aspekt von Web3 geht, die Krypto-Wallet, vermeidet Reddit den potenziell abschreckenden Begriff, indem es ihn durch ‚Vault‘ ersetzt,“ berichtet DappRadar. Man könnte das als „Tresor“ oder „Schatzkammer“ übersetzen. Mit einer in den Account integrierten Wallet bzw. Vault vermeidet Reddit es, User über andere Wallets wie Metamask zu informieren. „Die Einfachheit, mit der Reddit neue User in die Welt der NFTs einführt,“ schlussfolgert DappRadar, „kann als das größte Web3-Event in diesem Jahr bezeichnet werden.“

An der Stelle aber zeigt sich auch, dass das, was als gewaltigen Schritt für Web3 gilt, ein ziemlich kleiner Gänseschritt für Reddit ist. Mit 1,5 Milliarden registrierten und 52 Millionen aktiven Usern und jährlichen Einnahmen von 350 Millionen Dollar ist Reddit ziemlich groß. Mit 40.000 sammelbaren Avataren und Einnahmen der Verkäufe von weniger als 200.000 Dollar sind die NFTs im Gesamtbild mikroskopisch klein.

Allerdings beginnt Reddit erst seinen Weg ins Web3. Bislang haben die sammelbaren Avatare wenig Vorteile. Man kann durch sie seine Profil-Avatare etwas feiner ausrüsten, und das Profilbild wird in den Kommentaren einen etwas glimmernden Effekt bekommen. Man fällt mehr auf.

Dass die Plattform für die Zukunft mehr plant, hat sie schon verraten. Über Konkretes kann man allerdings nur spekulieren. Die NFTs könnten relativ einfach dafür verwendet werden, um sich auch auf anderen Seiten anzumelden, und Reddit könnte je nach Community Vorteile auf anderen Seiten erhandeln, zum Beispiel Rabatte auf Steam. Die Reddit-Vault könnte für andere NFTs und Token verwendet werden. Man könnte mit den NFTs eine Art DAO bilden, um Subredds zu verwalten. Reddit könnte zum Marktplatz für NFTs werden, so wie OpenSea, nur mit viel mehr Usern. Und so weiter.

Der große Vorteil von allem rund ums Web3 ist die Interoperabilität. Die Token funktionieren plattformübergreifend. Indem Reddit Avatare als NFT abbildet, geht es einen ersten Schritt dahin, sich von der Web2-Plattform in das Web3 zu bewegen. Was dabei herauskommt, wird noch zu sehen sein.