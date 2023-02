Ist der Bärenmarkt nun offiziell vorbei?

Die Kurse steigen im gesamten Kryptomarkt. Wir werfen einen genauen Blick darauf, welche Coins wie stark gestiegen sind – und was das über den Zustand des Marktes aussagt.



Die Woche fängt genauso gut an wie die letzte aufgehört hat. Wer derzeit Preischarts von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen beobachtet, sieht wieder viel fröhliches Grün. Die Kurse steigen.

Aber welche Coins steigen besonders stark? Welche widersetzen sich dem Trend? Und können wir daraus Aussagen ableiten, etwa ob der Bärenmarkt nun offiziell vorbei ist? Wir schauen uns ein paar Charts genauer an, um das aktuelle Kursgeschehen klarer einzuordnen.

Wir beginnen natürlich mit dem Charts aller Charts – Bitcoin zu Euro.

Mit derzeit rund 23.300 Euro hat Bitcoin eine hübsche Woche hinter sich; vergangenen Montag lag der Kurs noch bei rund 20.500 Euro, womit sich das Wochenplus auf mehr 10 Prozent summiert (genau gesagt 13,6 Prozent). Damit ragte die letzte Woche selbst in den recht optimistischen vergangenen 30 Tagen heraus:

Der Preis hielt sich ungefähr drei Wochen lang auf einem Plateau bei etwa 21.000 Euro, um dann in der letzten Woche auf 23.000 zu schießen. Mit etwas vorsichtigem Optimismus kann man hier ein erfreuliches Muster ausmachen:

Vor einem Jahr lag der Bitcoin-Preis noch bei knapp 35.000 Euro. Von dort aus ist er danach stark gesunken, um Ende des Jahres eines Tiefpunkt bei etwa 15.000 Euro zu finden. Seitdem ging es schön aufwärts; der November-Knick im Zuge der FTX-Pleite ist vollkommen abgearbeitet, und der Kurs scheint auf dem Weg zu sein, die lange Talsenke zu verlassen, in die er im Sommer eintrat. Dieser Trend ist klar erkennbar, wartet aber noch auf eine Bestätigung, die vielleicht bei etwa 30.000 Euro läge.

Wie sieht es im Rest des Marktes aus? Auch hier zeichnet sich eine klar erkenntbare Erholung von den Tiefpunkten Ende des Jahres ab. Die gesamte Marktkapitalisierung aller bei Coinmarketcap gelisteteten Kryptowährungen sackte im Januar auf ein Tief von 750 Milliarden Euro und liegt nun wieder bei etwa 1.050 Milliarden.

Zum letzten Mal erreichte der Markt diesen Wert im August 2022 für wenige Wochen, dauerhaft lag er zuletzt im Juni in diesem Bereich. Damit schwimmt der Markt weitgehend synchron mit Bitcoin. Betrachtet man jedoch einzelne Coins, zeigen sich einige kleine Unterschiede, die für Investoren und Trader aber eine große Bedeutung einnehmen können.

Etwa Ethereum. Im 1-Jahres-Chart bildet Ethereum zwar grob dieselbe Formation. Doch der Tiefpunkt lag nicht im Januar 2023, sondern im Juli 2022, und die Erholung erreicht bisher lediglich Werte aus dem November 2022.

Der Vergleich mit Bitcoin zeigt deutlich, dass die Erholung von Ethereum hinterherhinkt:

Dieser Chart von Coinmarketcap stellt die Kursentwicklung von Ethereum in Bitcoin dar. Nachdem sich der Kurs im Dezember und auch Januar erfreulich entwickelte – er gipfelte bei 0,077 BTC – sinkt er parallel zum Aufschwung von Bitcoin. So hat Ethereum gegenüber Bitcoin seit Mitte Januar rund 10 Prozent nachgegeben – eine Entwicklung, die ungewöhnlich für einen Markt ist, der den Kurs nach Norden eingeschlagen hat. Fokussiert sich der Markt wieder mehr auf Bitcoin als alternatives Zahlungsmittel und Wertspeicher? Lässt er den Narrativ der Web3-Coins zurück, legt sich der Hype um Smart Contracts und Token?

Der “Dominanzindex” könnte dies bestätigen: Der Anteil von Bitcoin am gesamten Markt steigt wieder, nachdem er seit dem Sommer gesunken ist, während der von Ethereum stagniert oder sinkt. Ist das die Trendumkehr, auf die viele Bitcoin-Maximalisten seit langem warten? Dass der Markt wieder zu Sinnen kommt und sich auf das fokussiert, was wichtig und richtig ist?

Ein Blick auf die Ethereum-Konkurrenten weckt allerdings Zweifel:

Zum Beispiel Cardano (ADA), der “Ethereum-Killer” schlechthin: Der Coin legt eine bemerkenswerte Erholung hin. Von einem Tiefpunkt von 24 Cent Anfang des Jahres sind die ADA-Token auf nun mehr als 40 Cent gestiegen – um etwa zwei Drittel. Von solchen Höhenflügen können Investoren in Bitcoin und Ethereum derzeit nur träumen. Noch besser schneidet dagegen ein anderer Ethereum-Mitbewerber ab, Polygon bzw. Matic.

Mit 1,40 Euro hat sich der Kurs der Matic-Token seit dem Tiefpunkt zum Jahreswechsel rundheraus verdoppelt. Der generelle Narrativ der Web3-Smart-Contract-Coins scheint also weiterhin intakt zu sein, doch Ethereum kann von ihm nur mäßig profitieren. Trotz Proof of Stake, trotz der starken Skalierung durch Rollups, trotz der deflationären Geldmenge, trotz des angekündigten Shanghai-Upgrades.

Doch der Aufstieg scheint relativ unterschiedslos alle Coins zu erfassen. So verzeichnet etwa Litecoin seit Anfang 2023 ein Plus von gut einem Drittel …

… und auch Bitcoin Cash kann von der frühlingshaften Stimmung auf den Kryptomärkten profitieren und legt sogar um rund 50 Prozent zu.

Wir haben also einmal mehr den klassischen Fahrtstuhleffekt, der alle Coins nach oben treibt, auch wenn zwischen den einzelnen Währungen doch starke Unterschiede zu erkennen sind. Dabei zeigen sich aber auch schon die ersten Symptome einer Blase, etwa wenn man die Coins abruft, die in den vergangenen sieben Tagen am steilsten gestiegen sind – das sind etwa Conflux (CFX), das seinen Preis mehr als vervierfacht hat, Stacks (STX), das einen Gewinn von fast 100 Prozent macht, sowie Filecoin (FLC) mit 75 Prozent.

Es handelt sich hierbei durch die Bank um alte Coins, die schon seit ein paar Jahren bestehen, und die im Bärenmarkt sehr tief gefallen sind. Man sieht das am Beispiel von Conflux, einer Next-Generation-Blockchain mit einem Fokus auf Content.

Der Kurs von Conflux lag im April 2021 noch bei 1,60 Euro. Er sank von dort aus aggressiv, um nach einem Wertverlust von 98,5 Prozent bei 2,5 Cent einen Boden zu finden. Von diesem Niveau aus steigt es sich freilich leicht, und wer zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen hat, konnte sein Investment verzehnfachen. Doch auch die aktuell 27 Cent sind weiterhin nur ein Bruchteil von dem, was Conflux mal wert war.

Ähnlich sieht es bei Stacks aus, einem Token einer Web3-fähigen Bitcoin-Sidechain – wenn ich es richtig verstehe – das derzeit vom Trend mit den Ordinal-NFTs profitiert. Mit nun 57 Cent hat es seinen Wert seit Jahresanfang zwar fast verdreifacht – doch von den alten Höhen mit 2,50 Euro ist es so weit entfernt wie eh und je.

Vermutlich haben diese Projekte durchaus ihre Berechtigung. Auch Filecoin hat seinen Wert seit Jahresanbruch auf acht Euro etwa verdreifacht, ist noch weit vom Allzeithoch von gut 160 Euro entfernt und erfüllt als dezentraler Cloudspeicher eine Funktion. Doch ein so aggressiver Sprung der Token CFX, STX und FLC nach einem so langanhaltenden, bitteren Niedergang ist üblicherweise ein Hinweis auf eine Überhitzung, vielleicht auch Manipulation. Die plötzlich einsetzende Begeisterung des Marktes könnte jedoch auch zeigen, dass er genug davon hat, die Preise immer weiter sinken zu lassen und nun offensiv beginnt, sie nach oben zu korrigieren.