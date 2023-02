Coinbase startet L2-Netzwerk Base – auf Ethereum

Die große US-Börse Coinbase führt mit Base eine Ethereum Layer 2 ein, die auf der Technologie von Optimism aufbaut. Diese soll mehr als 110 Millionen User näher ans Web3 bringen. Beobacher bejubeln den Schritt.



Base, erklärt Coinbase, “ist eine Ethereum Layer 2 (L2) Chain, die sichere, günstige und entwicklerfreundliche Wege bietet, onchain zu bauen.”

Base ist ein Rollup, das auf der Ethereum-Blockchain verankert ist und dank OP Stack, der Technologie von Optimism, skaliert. Base ist kompatibel zur Ethereum Virtual Machine (EVM) und damit zu allen Smart Contacts und Token, kostet aber nur einen Bruchteil so hohe Gebühren wie auf Ethereum selbst. Als “Optimistic Rollup” skaliert Base Ethereum um den Faktor 100 bis 1000, verlangt aber ein gewisses Restvertrauen in den Betreiber.

Optimism versucht sich als “Superchain” aufzustellen, die ein ganzes Netzwerk von L2 und Blockchains verbindet. Ein Schlüssel dafür ist die OP Stack Codebase, an welcher Coinbase nun auch als Core-Entwickler mitarbeitet. Die mit OP Stack gebildete L2 Base wird einen Teil der Einnahmen durch Gebühren an die kollektive Optimism Schatzkammer ableiten, um so die langfristige Weiterentwicklung zu sichern.

Was Base von den anderen Rollups und Sidechains unterscheidet, ist die Integration in die Börse selbst. Coinbase versteht das Rollup als “Schlüsselschritt dafür, die Produkte, User und Assets von Coinbase in die dezentrale Krypto-Ökonomie zu führen.” Die Entwickler von dezentralen Apps auf Base haben “Zugang zu den Produkten, Usern und Tools von Coinbase.” Sie können damit an 110 Millionen verifizierten Usern und Assets im Wert von mehr als 80 Milliarden Dollar andocken.

Base “ist die Wette drauf, dass wir helfen können, die nächste Million dApps zu schaffen, die die nächste Milliarden User bringt,” erklärt Senior Director of Engineering Jesse Pollak dem Magazin Decrypt, “Wir denken, dass dies im Lauf der kommenden zehn Jahre geschieht.”

Die Börse “brütet” Base zunächst intern aus, “wofür wir eine Dekade Erfahrung darin nutzen, Krypto-Produkte zu entwickeln.” Erst im Lauf der Zeit wird Base “schrittweise dezentralisiert”. Ein natives Token von Base ist derzeit nicht geplant; Coinbase warnt, dass Betrüger versuchen könnten, solche angebliche Token zu vermarkten.

Im Testnetz ist Base seit dem 23. Februar live. Coinbase geht davon aus, dass das Mainnetz bald folgen wird.

Der Investor Adam Cochran ist begeistert von Base: “Durchweg fantastisch! Das ist ein Game-Changer.” Base sei fast bereit, mehr als 110 Millionen Users in Web3 zu bringen. Da Base “Account Abstraction” integriert und Coinbase die KYC-Daten der User besitzt, “können sie sehr einfach Real-World-Assets onchain bringen und auf genehmigte Wallets beschränken.”

Fantastic all around. This is a game changer. L2 testnet, ready to bring web3 to 110M+ users. EVM equivalence + gasless transactions, APIs, account abstraction and native bridging. Professional RPC nodes from day one. pic.twitter.com/a0ijGFRLHm — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 23, 2023

Real-World-Assets (RWA) meint klassische Assets, wie Immobilien oder Staatsanleihen. Es gibt bereits viele Versuche, diese als Token auf Blockchains zu bringen, doch bislang scheitern sie auch daran, dass solche Assets nicht anonym gehandelt werden dürfen. Um RWA im großen Maßstab zu tokenisieren, muss man zuerst Identität tokenisieren oder auf eine andere Art onchain bringen. Auch dies könnte mit Base schneller geschehen als zu erwarten war.