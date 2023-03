Das nächste Drama? Krypto-Bank Silvergate kämpft ums Überleben

Kaum scheint der FTX-Kollaps einigermaßen verdaut, bahn sich die nächste Katastrophe für den Krypto-Markt an: Die Silvergate-Bank bricht zusammen. Die kalifornische Bank hat einen sehr großen Teil der Dollar-Transaktionen im Ökosystem abgewickelt. Nun hängen diese fast vollständig von einer verbleibenden Bank ab …

Ja, die Idee von Bitcoin und Krypto ist es, unabhängig von Banken zu werden. Bitcoin braucht keine Bank, Ethereum braucht keine Bank, Token brauchen keine Bank, Smart Contracts brauchen keine Bank. An sich.

Würde Krypto im luftleeren Raum funktionieren, ohne Verbindungen zu echten Wirtschaft, bräuchte es keine Banken. Doch weil dem nicht so ist, sondern Bitcoins und andere Coins wie wild gegen Dollar getraded werden, und weil selbst dann, wenn die Dollar als Stablecoins auf einer Blockchain laufen, eine Bank im Spiel ist, die die Einlagen hält, ist das Ökosystem weiterhin in enormer Abhängigkeit von Banken. Und das führt gerade zu großen Problemen hinter den Kulissen.

Die Silvergate Bank scheint derzeit der kranke Mann des Kryptomarktes zu sein.

Silvergate Capital ist eine eigentlich eher kleine Bank aus Kalifornien, die sich ab 2013 darauf spezialisiert hat, Dollar-Zahlungen für Krypto-Unternehmen wie Börsen abzuwickeln. Nachdem die Bank einige der größten Börsen als Kunden gewonnen hatte – etwa Binance, Kraken oder Gemini – wuchs sie rapide. Es lohnt sich, mit Krypto zu arbeiten, vor allem wenn sich alle anderen Banken genieren.

🧵1/Ω

ELI5: Why did #SilvergateBank / $SI just implode?

I realize some people may be wondering WTF just happened so here's the unannotated short version…

The story begins when $SI, a small regional bank, decided to go full crypto.

— ⚯ M Cryptadamus ⚯ | @cryptadamist@universeodon.com (@Cryptadamist) March 4, 2023