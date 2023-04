Drei Milliarden Dollar in einer Popcorn-Dose

Ein Gericht verurteilt James Zhong dafür, 2012 die Silk Road um 50.000 Bitcoins bestohlen zu haben. Die Hausdurchsuchung konfrontierte die Polizei mit der geballten Schönheit von Bitcoin.

Manchmal lohnt es sich, zu warten. Das galt für James Zhong, der 2012 Bitcoins geraubt hatte, und das galt für die Staatsanwaltschaft, die fast zehn Jahre brauchte, um ihn zu überführen. Nun berichtet sie in einer Pressemitteilung von dem Fall.

Zhong hat damals, in jener frühen Zeit von Bitcoin, die Silk Road betrogen, jenen legendären Darknet-Marktplatz, dessen Gründer Ross Ulbricht aka Dread Pirate Roberts im Herbst 2013 in einer Bibliothek in San Francisco verhaftet wurde.

Mithilfe von neun Accounts triggerte Zhong mehr als 140 Transaktionen in rascher Folge. Dadurch manipulierte er das Auszahlungssystem der Silk Road, wodurch diese 50.000 Bitcoins in die Accounts von Zhong überwies, die er in seine eigenen Wallets weiterleitete. Einige Jahre später, im Sommer 2017, forkte sich Bitcoin Cash von Bitcoin ab, wodurch Zhong 50.000 BCH erhielt, die er gegen 3.500 weitere Bitcoins wechselte. Geduld zahlt sich eben aus.

Um die Spuren der Beute zu verwischen zog Zhong alle Register der Bitcoin-Geldwäsche, berichtet Staatsanwalt Damian Williams. „Er benutzte einen dezentralen Bitcoin-Mixer, eine Offshore-Börse, sowie eine beeindruckende Anzahl von Werkzeugen, die unsere Ermittlung erschwerten.“ Als Zhong die 50.000 Bitcoins stahl, waren sie etwa 500.000 Dollar wert; im November 2021 war der Wert seiner Beute auf mehr als drei Milliarden Dollar gestiegen.

Zhong hielt die Coins geduldig – vielleicht diesmal zu geduldig. Denn die Polizei bewies noch mehr Ausdauer, und dank des Fortschritts der Blockchain-Analyse gelang es ihr, ihm auf die Schliche zu kommen. „Cyberkriminelle“, tönt Williams, „sollten diese Nachricht hören: Wir werden dem Geld folgen und euch zur Verantwortung ziehen, egal, wie ausgeklügelt ihr vorgeht, und egal, wie lange es dauert.“ Jeder profitiert von Geduld, doch die Polizei hat mehr davon.

Am 9. November 2021 griffen die Ermittler zu. Sie durchsuchten Zhongs Haus. Dabei wurden sie mit etwas konfrontiert, das man nur die volle Schönheit Bitcoins nennen kann. Denn Zhong wusste genau, wie man die digitalen Münzen speichert. Die Beamten fanden 50.491 Bitcoins an zwei Orten: in einem Safe im Keller – vermutlich als Paper-Wallet – sowie auf einem Minicomputer, der „unter Kissen in einer Popcorn-Dose im Badezimmerschrank“ war.

Prinzipiell hätten die gesamten 50.000 Bitcoins locker in eine Popcorn-Dose gepasst. Drei Milliarden Dollar, das wären fast 100 Tonnen Gold oder ein 600 Meter hoher Stapel 500-Euro-Scheine. Es ist irre, sich vorzustellen, wie Zhong sich die Zähne putzt und weiß, dass direkt vor ihm, in seinem Schränkchen, eine Popcorn-Dose mit drei Milliarden Dollar liegt, von denen niemand außer er selbst etwas weiß. Ja, in einer solchen Popcorn-Dose könnten auch 100.000 oder 500.000 Bitcoins liegen, das gesamte Vermögen der Welt, oder zumindest eines Landes, auf eine Kette von Zeichen komprimiert und in irgendeinem Badezimmer in einer Dose in einem Schränkchen – Bitcoin kann so wunderschön sein.

Neben diesen knapp 50.500 Bitcoins fand die Polizei 661.900 Dollar in bar – wohl ebenfalls im Safe – sowie 25 Cascadius Coins mit insgesamt 174 Bitcoins. Das sind metallische Münzen, die Bitcoin-Schlüssel speichern und in den frühen Jahren recht beliebt waren. Ferner stießen die Ermittler auf weitere 11,11 Bitcoin, Gold- und Silberbaren und -münzen.

Mittlerweile kooperiert Zhong mit den Ermittlern. Im Frühjahr 2022 händigte er freiwillig weitere knapp 900 Bitcoins aus. Er bekannte sich schuldig, und das Gericht verurteilte ihn vergangenen Freitag zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Tag. Die Bitcoins, die nun versteigert werden, sind jedoch nur noch 1,5 Milliarden Dollar wert. Geduld hat manchmal auch ihren Preis.