Neuer Token-Standard verstopft Bitcoin-Blockchain

Derzeit staut es sich wieder im Mempool der unbestätigten Bitcoin-Transaktionen. Die Anzahl der täglichen Transaktionen erreicht ein neues Allzeithoch, die Gebühren steigen, und die Ursache ist leicht ausgemacht: der neue Tokenstandard BRC-20.

Irgendwann vergangene Woche wollte ich einen kleinen Betrag Bitcoin versenden. Etwa 20 Euro. Ich bezahlte 22 Cent Gebühr, was für 20 Euro gar nicht so wenig, aber noch erträglich ist. Doch die Transaktion ist bis heute nicht bestätigt, sondern harrt im MemPool aus.

Offenbar habe ich genau den Moment abgepasst, in dem der MemPool begann, sich zu füllen. Und wie er begann, sich zu füllen! Er schwoll an, stieg auf mehr als 100 Megabyte – je nach Explorer auch mehrere hundert — die Gebühren explodierten, und wann meine Transaktion nun bestätigt werden wird, steht vollkommen in den Sternen.

Und während der MemPool im Wochenverlauf ungewöhnlich hoch ist, relativiert sich der Anstieg in der Monatsperspektive. Dennoch ist zu erkennen, dass da etwas Besonderes passiert, schon alleine an den Gebühren, die im Gegensatz zu den MemPool-Spitzen der vergangenen Wochen dramatisch steigen.

Einige weitere Charts veranschaulichen, wie speziell das ist, was gerade passiert: Die Anzahl der Transaktionen ist auf einem absoluten Allzeithoch, ob nun per Sekunde, per Block oder per Tag.

Die Transaktionen je Block und Tag nach Blockchain.com Und es ist nicht nur ein mühsam abgerungenes Allzeithoch, das das bisherige von 5,3 Transaktionen je Sekunde, gut 2.700 je Block und knapp 440.000 je Tag mit Mühe und Not gerade so toppt. Es ist ein spektakuläres Allzeithoch, das bisherige Rekorde weit, sehr weit hinter sich lässt. Mehr als 7,2 Transaktionen je Sekunde, 3.500 je Block und 682.000 am Tag. So sieht ein Ausbruch aus! Nicht um mikrige 1 oder 5 oder 10 Prozent – sondern um mindestens 50! Ein hübscher Nebeneffekt ist, dass weder die Größe der Blöcke noch die Gebühren im selben Ausmaß gestiegen sind. Die Blöcke sind etwas größer, ja, und die Gebühren etwas höher, doch beide sind weitab von einem Allzeithoch: Die Gebühren waren während der vergangenen Rallys deutlich höher, die Blöcke während des Hypes um die Ordinals Inscriptions erst vor kurzem erheblich größer. Kurzfristige und langfristige Entwicklung der Transaktionsgebühren sowie die Größe der Blöcke nach blockchain.com. Die Platz auf der Blockchain scheint effizienter genutzt zu werden – doch für was? BRC-20 Normal ist das nicht, natürlich nicht, und auch kein Zufall. Die Anzahl der Transaktionen explodiert nicht einfach so um mehr als 50 Prozent. Vielmehr steht etwas sehr konkretes hinter der Transaktionsflut: BRC-20, ein neuer Token-Standard auf Bitcoin, der zu einer Flut an neuen Memecoins geführt hat, etwa die $PEPE-Token. BRC-Token-Transaktionen nahmen vorübergehend mehr als 50 Prozent des verfügbaren Blockspaces ein und sorgten für rund 30 Prozent der Transaktionsgebühren. Wir haben also einen Verursacher! BRC-20-Token wurden Anfang März von einem pseudonymen User vorgeschlagen, @domo. Er erklärte explizit, dass dies ein Experiment sei, um zu testen, ob man „offchain-Balance-States mithilfe von Inscriptions“ schaffen kann. Man solle BRC-20 auf keinen Fall als neuen Standard für Token auf Bitcoin missverstehen, denn dafür gebe es sehr viel bessere Architekturen, etwa Taro. Die Token sind nicht allzu kompliziert, auch wenn die Terminologie auf den ersten Blick abschreckend wirkt. Die Basis sind die Inscriptions von Ordinals, eine Art Hack, um in Bitcoin-Transaktionen auch große Bilder hineinzuschmuggeln, und dadurch Nicht-Fungible-Token, NFTs, zu schaffen. BRC-20 dreht den Hack nun um, indem es die Inscriptions nutzt, um fungible Token herauszugeben. Dazu hängt es keine Bilder an die Transaktion an, sondern Daten im JSON-Format. Diese Daten dienen als Funktion, um Token zu schaffen, zu prägen und zu transferieren. Der Standard ist deutlich simpler als der typische Token-Standard ERC-20 auf Ethereum: Es gibt keinen Smart Contact, der Buch über die Token-Besitzer führt, sondern lediglich die JSON-Daten des Ordinals, von dem aus die Token durch onchain-Transaktionen wandern. Eine Sturzflut der Token Am 8. März gab Domo mit Ordi die ersten experimentellen BRC-20-Token heraus. Bald darauf implementierten Ordinal-Wallets wie Unisat den Standard, woraufhin es zu einer Explosion der BRC-20-Aktivität kam. Ein Blick auf den Ordinals-Explorer Ordiscan zeigt, wie sehr BRC-20 die Inscriptions dominiert. Mittlerweile gibt es laut BRC-20.io bereits 8550 BRC-20-Token mit einer gesamten Marktkapitalisierung von 118 Millionen Dollar. Führend sind Ordi, Pepe, Meme, SHIB, nals und andere, mit einer Marktkapitalisierung von 70, 13, 6, 4 und 2,5 Millionen Dollar – eine ansehnliche Summe, vor allem bei Ordi, die ja explizit als Experiment deklariert wurden. Insgesamt bleibt der Markt der BRC-20-Token aber noch winzig im Vergleich zu dem der ERC-20-Token. Dennoch haben gerade die Preissprünge der Pepe-Token um einige Zehntausend Prozent einige Leute in sehr kurzer Zeit ziemlich reich gemacht. Das Frosch-Meme, das eigentlich unpolitisch begann, wurde mittlerweile zu einem Internet-Meme, das der neuen Rechten nahesteht, aber auch außerhalb dieser in Internet-Communities verwendet wird, in der Regel nicht ohne etwas boshaften, ätzenden Humor. Der Frosch Pepe dürfte nach dem Shiba Inu Doge das beliebteste Tier im Internet sein, auch wenn ihm die brave Unschuld des Doge fehlt. Die Pepe-Token waren die vierten Token, die auf Ordinals aufbauten; es gibt mehr als 40 Millionen von ihnen, der Preis beträgt derzeit etwa 50 Cent je Token, sinkt aber aktuell rapide. Wird das reichen? Für diejenigen, die derzeit bekümmert auf den MemPool schauen und sich ärgern, wie teuer es wurde, Bitcoins zu versenden, sind all das schlechte Nachrichten. Solange sich mit den Token Geld verdienen lässt – und das lässt sich derzeit noch deutlich – werden sie weiterhin geschaffen, geprägt und transferiert und sie werden, vermutlich, auch das Transaktionsgeschehen auf Bitcoin dominieren und bestimmen, wie hoch die Gebühren sind. Entscheidend ist nicht länger, wie viel Einzelne bereit sind, für eine schnöde Überweisung auszugeben – sondern wie viel sie mit der Herausgabe eines Tokens verdienen können. Die Spielregeln haben sich geändert, zum Leid der User, für die Bitcoin einfach nur Geld ist. Inwieweit die BRC-20-Token jedoch mehr als nur ein kurzer, explosiver Trend bleiben werden, wird sich zeigen. Bei den NFTs auf Basis der Inscriptions wurde es im Laufe des Frühjahrs nach einem kurzen Hype wieder sehr ruhig; gäbe es nicht die BRC-20-Tokens, wäre die Inscriptions-Welle so gut wie zum Erliegen gekommen. Bilder spielen kaum noch eine Rolle – sie sind quasi nicht mehr existent. Es gibt gute Gründe, warum es bei BRC-20 auch bald so kommen könnte: Bisher ist der Umfang, trotz der Explosion an Token, noch bescheiden, wenn man ihn mit den Token auf anderen Blockchains wie Ethereum vergleicht, und die Token scheinen sich auch auf Memecoins zu beschränken, ohne wirklich Innovatives zur Tokenisierung beizutragen. Wie auch? Da es auf Bitcoin kein Ökosystem der Smart Contracts gibt, kann man mit den Token auch viel weniger anfangen als auf anderen Blockchains. Der einzige Vorteil, ein Token auf Bitcoin zu haben, ist die „Festigkeit" – es gibt keine potenziellen Hintertüren im Smart Contract, die Menge steht nach der Erschaffung ein für allemal fest, und jeder Transfer wird vom vollen Proof of Work von Bitcoin gedeckt. Wird das reichen? Eher nicht, aber oft genug kommt es anders, als man denkt.

