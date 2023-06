Tether investiert in Energie und Mining in Uruguay

Laut einer Pressemitteilung arbeitet der Stablecoin-Herausgeber Tether (USDT) mit Energieversorgern in Uruguay zusammen, um Miningfarmen mit erneuerbaren Energien aufzubauen.

So schließt sich der Kreis. Tether, der größte Stablecoin des Krypto-Marktes, begann auf der Bitcoin-Blockchain, migrierte auf andere Blockchains wie Ethereum und Tron, investierte einen Teil seiner Zinsgewinne in Bitcoin – und steigt nun ins Mining ein.

Am 30. Mai kündigte Tether an, man werde Ressourcen investieren in “die Energieerzeugung und den Aufbau einer nachhaltigen Ming-Operation in Uruguay.” Dafür kooperiere das Unterehmen mit einem “lizensierten lokalen Unternehmen.” Damit wolle Tether auch dazu beitragen, “das robusteste und sicherste monetäre Netzwerk der Welt” – natürlich: Bitcoin – “aufrechtzuhalten.” Dazu sucht Tether derzeit auch Energieexperten, die in diesem Sektor arbeiten möchten.

Was Details angeht bleibt die Pressemitteilung aber vor allem eines – bedeckt. Uruguay wird als idealer Standort für grünes Mining vorgestellt, da das Land schon heute 94 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinne, vor allem Windkraft und Solar. Dank der “reichen natürlichen Ressourcen” garantiere Uruguay “eine fortlaufende Versorgung mit sauberer und umweltfreundlicher Energie.” Dank starker Investitionen in die Eergieinfrastruktur könne es mit einem “robusten und zuverlässigen Stromnetz” werben. Damit erfüllt Uruguay fast perfekte Voraussetzungen, um zu einem neuen Hotspot des globalen Mining zu werden.

Für Tether könnte es aus mehreren Gründen klug sein, in Energieerzeugung und Mining in Uruguay zu investieren. Im engeren Sinne sind Energieanlagen – oder Investments in Energieversorger – ein weiteres Standbein, um das Kapital zu abzusichern, mit dem Tether den Stablecoin USDT deckt. Wenn Tether dann noch die Mining-Anlagen baut, die den selbst – oder von einem Partner – produzierten Strom verbrauchen, profitiert das Unternehmen dann doppelt.

In einem weiteren Sinne schließlich realisiert Tether das alte Versprechen, das Bitcoin-Mining könne helfen, erneuerbare Energiequellen zu mobilisieren. Als Bonus zum Investment macht Tether somit noch Öffentlichkeitsarbeit für Bitcoin und dessen Energieverbrauch.