Reddit stoppt Token-Projekt „Community Points“

2020 hat Reddit “Community Points” als Token auf Ethereum eingeführt. Nun unterstützt die Plattform die Token nicht mehr. Die meisten betroffenen User reagieren mit Erleichterung.

Eigentlich darf man das nicht. Wer einmal ein Token herausgegeben hat, in das Leute investieren, muss bis zum bitteren Ende dabei bleiben. Doch die Diskussions-Plattform Reddit hat sich entschieden, die Community Points aufzugeben.

Die Community Points sind ERC20-Token auf Ethereum, die Reddit im Mai 2020 eingeführt hat, um User bestimmter Subforen für ihre Aktivität zu belohnen. Gehandelt wurden die Community Points auch außerhalb von Reddit, zum Teil für gar nicht so wenig Geld.

Dreieinhalb Jahre später zeigt sich, dass das Projekt offenbar ein Flop war. Man habe sich entschieden, erklärt ein Reddit-Mitarbeiter, die Community Points am 8. November auszusetzen. Zwar existieren sie weiterhin als Token auf Ethereum, doch sind sie weder im „Reddit Vault“ zu sehen noch beteiligt sich Reddit an der Ausschüttung an die User. Man erkenne zwar einige künftige Potenziale der Token, „aber es gab keinen Weg, das Modell breit auf die ganze Plattform zu skalieren.“

Einerseits wurde das regulatorische Klima frostiger. Andererseits arbeitet Reddit an anderen Projekten, die dasselbe Ziel effizienter und besser skalierbar erreichen, etwa das „Contributor Program“, das gesammeltes Karma unmittelbar in Geld übersetzt.

Die Folgen haben manche User unmittelbar in den Wallets gespürt: Die Preise aller Community-Token fielen massiv. Die „Moon Token“ vom Subred r/cryptocurrency von 22 auf 2,5 Cent, die „Bricks“ des Fortnite-Subforums von 9,6 auf 2,8 Cent, und die „Donuts“ von r/ethtrader von 1,3 auf 0,4 Cent.

Zugegeben: Jedes dieser Token hat schon tiefere Preise und extreme Spitzen gesehen. Die Moon-Token kosteten im September noch 44 Cent, während die Bricks im Mai gerade mal 2 Cent gekostet haben (nur um im August auf mehr als 30 Cent zu steigen).

Die Erfahrung, die man aus der Tokenisierung der Aktivität in Foren zieht, dürfte eher resignierend ausfallen. Zumindest reagieren die betroffenen Communitys auf Reddits Ankündigung des Todes der Community Points weniger mit Trauer als mit Erleichterung.

„Auf Nimmerwiedersehen“, schreibt ein User von r/cryptocurrency, „Votes zu monetarisieren hat nichts erreicht außer einen Anreiz für Spam/Bot/minderwertigen Content abzugeben, so wie es so gut wie jeder prophezeit hat. Ich denke, es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass 90 Prozent des Subs entweder aus Bots bestand oder aus Leuten, die sich so wenig Mühe gegeben haben, dass sie auch Bots sein könnten.“ Ein anderer jubelt: „Ich bin begeistert, dass die Moons verschwinden, und hoffe, dass die Qualität dieses Subs wieder langsam zunimmt, wenn das Shitcoin-Farming verschwindet.“ Die Mods würden das Projekt zwar gerne fortführen, stoßen aber auf eher verhaltenes Interesse.

Ähnliche Reaktionen findet die Ankündigung auf r/FortNiteBR. „Obwohl ich 20.000 Bricks habe, ist das eine gute Nachricht. Endlich weniger Spam Bots“, schreib einer, „Auf Nimmerwiedersehen, ich habe die Brick Farm Posts so satt“ ein anderer. Schon vor zwei Jahren hat in diesem Subforum jemand beklagt, dass die Bricks es „ruiniert haben.“ Der Subredd sei „eine leere Hülle seines früheren Selbst. Er erreicht kaum mehr als 3.000 aktive User, und ich denke, die Bricks sind die wichtigste Ursache dafür […] So gut wie jedes Stückchen Content hier sind unlustige und lieblose Memes, die täglich gepostet werden, um so viel Karma wie möglich einzusammeln, welches dann in Bricks konvertiert wird …“

Anders sieht es jedoch bei r/ethtrader aus. Hier überwiegt die Enttäuschung – und zugleich die Hoffnung. Die Community in diesem Sub hält weiter an den Donuts fest, wird sie manuell weiterhin verteilen und versuchen, sie zu integrieren. Zum Teil geht dies einher mit Plänen, die Community über Reddit hinaus zu dezentralisieren, und die Donus zur Basis eines weiteren, dezentralen Community-Netzwerks zu machen.

Insgesamt aber kann man feststellen, dass der Versuch von Reddit, Aktivität durch Token zu monetarisieren, krachend gescheitert ist. Vielleicht waren ERC-Token der falsche Weg dafür – vielleicht aber ist bereits die Grundidee die falsche.