“Heute genehmigt die SEC den Handel von Bitcoin-ETFs auf allen registrierten nationalen Aktienbörsen.”

Alle warten auf den Bitcoin-ETF, und gestern Nacht schien es so, als wäre es endlich so weit. Die US-Börsenaufsicht SEC erklärte, den Handel von Bitcoin-ETFs für US-Aktienbörsen erlaubt zu haben. In der Bitcoin-Szene brach Jubel aus – allerdings etwas verfrüht.

Alle reden vom ETF. Für dieses Jahr wird, eher früher als später, erwartet, dass die US-Börsenaufsicht SEC den Finanzinstrumenten grünes Licht gibt, die Bitcoin in die Portfolien von Institutionen, Vermögensverwaltern und Pensionsfonds bringen sollen, was, natürlich, den Bitcoin-Preis in neue Höhen treiben soll. To the Moon!

Gestern Nacht sah es so aus, als würde dieser Wunsch Wirklichkeit werden. Cobra-Bitcoin, ein bekannter Early Adopter, schrieb auf Twitter euphorisch:

Bitcoin kommt morgen im Mainstream an. Nichts wird sein wie es war. Bitcoin wird mit Finanzen machen, was das Internet in den 90ern mit Informationen machen. Oder was das iPhone mit Handys 2007 machte. Gratulation an alle, die durch den FUD hindurch über die Jahre hin gehalten haben.

Zahlreiche prominente Accounts brachen in Jubelstürme aus, ganz so, als sei es von Anfang an die Mission von Bitcoin gewesen, zur Basis eines ETFs zu werden, und als widerlege der nun genehmigte ETF all die Skepsis und die Zweifel der Bitcoin-Kritiker. Pläne für einen Bitcoin-ETF gibt es schon seit 2013, doch sie wurden wieder und wieder von der SEC abgeschmettert. Nun scheint es, als beuge sich die SEC dem Unvermeidbaren. Sie hatte kurz zuvor den folgenden Tweet abgesetzt:

Heute, so die Übersetzung, genehmigt die SEC den Handel von Bitcoin-ETFs auf allen registrierten nationalen Aktienbörsen. Die genehmigten Bitcoin ETFs werden fortlaufend überwacht und unterliegen regulatorischen Auflagen, um den Schutz der Investoren zu gewährleisten. Der Tweet wurde in kürzester Zeit 2,6 Millionen Mal angesehen, auf der ganzen Welt. Vermutlich erreichte noch kein Tweet einer Aufsichtsbehörde jemals in so kurzer Zeit ein so großes Publikum.

Wer zur richtigen Zeit im Internet war, konnte zusehen, wie der Bitcoin-Kurs fast senkrecht nach oben schoss.

Die Spitze ist so scharf, dass sie schon aus der 1-Wochensicht nicht mehr erkennbar ist. Denn nur wenige Minuten später knickte sie wieder ab – und der Kurs fiel noch tiefer. War das der gefürchtete “Sell The News Moment”? War der Kursgewinn durch den ETF schon lange eingepreist, so dass der Kurs, wenn auf das Gerücht die Nachricht folgt, nur noch fallen konnte? War ein ETF besser für den Preis, als er noch eine Idee war anstatt eine Tatsache?

Nichts dergleichen! Denn tatsächlich fiel der Kurs aus einem anderen Grund: Die Nachricht war eine Ente, der Tweet ein Fake. Dies stellte kurz darauf niemand geringeres als SEC-Boss Gary Gensler klar:

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024

Der offizielle Account der SEC, @SECGov, wurde kompromitiert, so Gensler, und ein nicht authorisierter Tweet wurde gepostet. Gensler sagt noch “Twitter”, anstatt “X (früher Twitter)”, wie es viele Medien derzeit tun. Die SEC, so der Vorsitzende weiter, hat die Listung und den Handel von ETF-Produkten auf Basis des Bitcoin-Spothandels nicht genehmigt.

Tja. Der Kurs fiel, und jeder, der eben noch öffentlicht gejubelt hatte, dass der ETF nun durch ist, beeilte sich, seine Follower darüber zu informieren, dass dem doch nicht so war. Aber wie konnte das geschehen?

Twitter selbst erklärte es: Der Account der SEC sei gehackt worden und man habe die vorläufige Untersuchung abgeschlossen. Ursache sei nicht ein Fehler im System von Twitter gewesen, sondern “ein unindentifiziertes Individuum, das die Kontrolle über eine Telefonnummer hatte, die mit dem Account der SEC assoziiert war.” Darüber hinaus habe der Account keine Zwei-Faktor-Sicherheit aktiviert.

Offenbar hat der Hacker also das Passwort des Accounts erraten und konnte sich dank der Kontrolle über die Telephonnummer dann einloggen. Der Sicherheitsforscher ZachXBT erinnerte ironisch an einen Tweet von Gensler vom 24. Oktober 2023, in dem er daran erinnerte, Accounts vor Betrug und Identitätsdiebstahl zu schützen, indem man starke Passwörter benutzt, 2-Faktor-Zugänge einrichtet und Account-Alarmbenachrichtigungen aktiviert. Wäre das Social-Media-Team der SEC diesen Ratschlag gefolgt, wäre der Account wohl sicher geblieben.

Offen bleibt, wer der Hacker war – und was er vorhatte. Eventuell wollte er sich nur einen Scherz erlauben, die Welt, insbesondere die Bitcoin-Szene, zu foppen. Wahrscheinlicher ist aber, dass er vor dem Tweet eine Wette auf den Anstieg des Kurses gekauft hatte und damit in kurzer Zeit große Gewinne machte.

Für die Zulassung des ETFs könnte dies ebenfalls Folgen haben. Wenn ein Tweet ausreicht, den Bitcoin-Kurs hochzutreiben, dürfte das den alten Vorbehalt der SEC gegen einen Spot-ETF bestätigen – dass der Bitcoin-Markt zu einfach zu manipulieren ist. Damit könnte ausgerechnet ein Tweet, der die Freigabe des ETFs in die Welt posaunte, zur Munition werden, um diese zu verweigern.