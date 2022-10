Der BNB-Hack – oder wie man eine Blockchain anhält

Ein Hacker greift eine Cross-Chain-Brücke an und erbeutet BSC-Token im Wert von 600 Millionen Dollar. Doch die BSC-Blockchain stoppt daraufhin und friert den Großteil der erhackten Token ein.

Gestern war es mal wieder so weit. Es kam zu einem schwerwiegenden Hack. Und zwar traf es die Cross-Chain-Bridge BSC Token Hub.

Eine solche „Brücke“ dient dazu, Token und Coins von einer Blockchain auf die andere zu verschieben, etwa von Ethereum auf die Binance Smart Chain (BSC), weil dort die Gebühren für DeFi und NFT günstiger sind. Im Zuge der explodierenden Gebühren auf Ethereum gewannen solche Brücken an Bedeutung. Sie wurden aber auch zu einem beliebten Opfer von Angriffen.

Die Hacker griffen die “ BSC Token Hub“-Brücke an, indem sie „auf ausgeklügelte einen Low Level Proof in eine geteilte Library hineinfälschten“. Das ist das offizielle Statement von BNB. Mehr Info zum Hergang des Hacks sind derzeit nicht verfügbar. Über das Resultat weiß man allerdings mehr: Der Hack führte, twitterte Chengpeng Zhao von Binance, „zu extra BNB“. Das sind die nativen Token der Binance Blockchain.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

Der Hack erschuf also, wenn ich es richtig verstehe, BNB-Token. Oder er konnte von der Brücke BNB-Token abheben, ohne vorher andere Token eingezahlt zu haben. In jedem Fall zahlte er sich „insgesamt zwei Millionen BNB aus“, so die offizielle Mitteilung. Bei einem Marktwert von knapp 300 Dollar entspricht das etwa 600 Millionen Dollar. Damit sichert sich der Vorfall einen Platz in der Liste der größten Krypto-Hacks.

Der finanzielle Schaden hält sich jedoch in Grenzen. Denn die BSC-Blockchain wurde kurz nach dem Vorfall gestoppt.

Due to irregular activity we're temporarily pausing BSC. We apologize for the inconvenience and will provide further updates here.

Thank you for your patience and understanding.

— BNB Chain (@BNBCHAIN) October 6, 2022