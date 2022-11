„Die meisten Bitcoiner wollen das lieber nicht hören …“

Unser Kommentator Paul Janowitz schreibt in einem Gastartikel über den Aufstieg von Monero zur Währung der Wahl im Darknet – und wie es geschehen konnte, dass der Altcoin Bitcoin hier den Wind aus den Segel nahm.

Die erste kommerzielle Anwendung Bitcoins war die Silkroad Anfang 2011. Die meisten Bitcoiner wollen das heute lieber nicht hören. Aber es ist so.

Die Silk Road war ein Darknet-Marktplatz. Man kann sich das wie ein eBay ohne Zensur vorstellen. Verkauft wurden vor allem Drogen, als Zahlungsmittel wurde ausschließlich Bitcoin akzeptiert. Damit bestand erstmals eine reale Nachfrage nach Bitcoin, was wahrscheinlich die Rally im Frühjahr 2011 auslöste, die den Kurs auf damals sagenhafte 30 Dollar trieb.

Etwas mehr als 2 Jahre später wurde die Silkroad im Oktober 2013 von den US Behörden geschlossen und Ross Ulbricht als mutmaßlicher Betreiber aka „Dread Pirate Roberts“ festgenommen. Doch wie bei einer Hydra, der für jeden Kopf, der abgeschlagen wird, zehn neue wachsen, entstanden etliche neue Marktplätze, die den Platz der Silkroad ausfüllten.

Nach einigen Jahren etablierte sich Alphabay als zuverlässiger neuer Top-Marktplatz. Der Umsatz übertrumpfte den der Silk Road laut Ermittlungen um mindestens das 10-fache. Am Anfang akzeptierte Alphabay wie Silkroad nur Bitcoin. Später jedoch integrierte der Marktplatz Monero und riet sogar allen Usern aus Sicherheitsgründen dazu, diese Währung statt Bitcoin zu nutzen.

Bitcoin blieb allerdings bis zum Shutdown Mitte 2017 die dominierende Zahlungsmethode auf Alphabay. Zu dieser Zeit gab es unzählige andere Marktplätze wie Agora, Osiris, Atlantis, Evolution, Hansa, Hydra, Sheep, usw. Diese waren aber mehr oder weniger Klone der Silk Road ohne echte Verbesserungen. Viele von ihnen haben nach einigen erfolgreichen Monaten einen Exit-Scam abgezogen, indem sie die Userguthaben gestohlen haben und offline gegangen sind.

Nach Alphabay setzte sich ab Anfang 2019 der White House Market (WHM) durch. Er glänzte durch Kompetenz in Sachen Privatsphäre und Sicherheit. Die Verschlüsselung von Nachrichten mit PGP/GPG wurde erzwungen, JavaScript im Torbrowser nicht erlaubt – und als Zahlungsmethode war nur noch Monero gestattet.

Bitcoin war anfangs noch über einen Swap-Dienst möglich, wurde später aber komplett unterbunden. Trotz der extrem restriktiven Regeln wurde WHM zum größten Marktplatz im Darknet. Nach etwa 1,5 Jahren schlossen ihn die Gründer, ausnahmsweise ohne Exist Scam. Jeder User hatte einige Wochen Zeit, seine Wallet zu transferieren. Die Besitzer sagten, sie hatten genug verdient, um die Seite vom Netz zu nehmen.

Der White House Market hat eine große Lücke hinterlassen, vor allem hinsichtlich der Sicherheit der Nutzer. Die nachfolgenden Marktplätze waren beim Messaging und bei JavaScript viel weniger restriktiv. Allerdings ließen auch sie als Zahlungsmittel in der Regel nur Monero zu.

Ohne dass es von der Öffentlichkeit wirklich bemerkt worden ist, kam es im Darknet zu einer Epochenwende. Monero hat Bitcoin ersetzt. Heute findet man kaum mehr einen Marktplatz, bei dem man mit Bitcoin bezahlen kann. Lightning, das unter Bitcoinern auch als Privacy-Lösung beworben wird, findet man nirgendwo.

Die einzige Ausnahme war der „Hydra Market“. Dies war ein russischsprachiger Marktplatz, der sich auf die Staaten der ehemaligen Sowietunion beschränkt hat, dort aber faktisch ein Monopol hatte und neben Bitcoin-only Zahlungen auch einen einzigartigen Lieferservice implementiert hatte, bei dem Pakete an bestimmten Orten versteckt wurden. Der Marktplatz hatte ambitionierte Pläne mit einem ICO, globaler Expansion und weiteren Services. Anfang 2022 durchkreuzten allerdings deutsche Behörden diese Pläne, als sie die Serverinfrastruktur beschlagnahmten. Der Hoster lässt sich nicht zweifelsfrei ermitteln, dürfte aber bei den günstigen deutschen Hostinganbietern zu verorten sein.

Viele Bitcoiner spielen diesen Teil der Geschichte herunter. Die früheren Bitcoiner, die noch eher in der Tradition der Cypherpunks standen, traten oft offen für die Darknet-Marktplätze ein, auch wenn sie sie selbst nicht benutzt hatten. Die heutigen Bitcoiner, denen es eher ums Investment geht, scheuen sich viel stärker, sich mit illegaler Nutzung zu identifizieren.

Dabei aber vergessen sie jedoch, dass genau diese illegale Aspekte am Anfang von Bitcoins Adoption als Währung standen. Gerade graue Märkte sind oft die Treiber neuer Technologien. So wie die Pornographie VHS / DVD / BluRay und Streaming zum Durchbruch verhalf, sind es bei Kryptowährungen die Bereiche, die von regulären Finanzströmen abgeschottet sind.

Ein weiteres wenig rühmliches Thema, welches durch Bitcoin groß geworden ist, ist die Ransomware. Doch auch sie verabschiedet sich mehr und mehr von Bitcoin und bevorzugt Monero. Wenn überhaupt, dann verlangen die Erpresser einen Aufpreis, wenn ihre Opfer mit Bitcoin bezahlen wollen, etwa um 10-30 Prozent, wie zuletzt beim größten Brasilianischen TV-Sender:

One of the biggest television channel from Brazil was hacked yesterday @recordtvoficial

The hackers are demanding U$ 5 mi to be paid in 299 #Bitcoin or 34.300 #Monero

In two days the price will rise to U$ 7 million pic.twitter.com/f74dHSQPpn

— Analistadosis (@analistadosis) October 12, 2022