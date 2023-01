Gründer von bankrottem Fonds wollen Börse für Insolvenzforderungen aufbauen

Kein Witz: Die Gründer des insolventen Hedgefonds Three Arrows Capital haben sich mit den Gründern einer insolventen Börse zusammengetan, um den Handel mit Insolvenz-Ansprüchen zu revolutionieren. Dafür suchen sie nun 25 Millionen Dollar Kapital.

Die Methode, die Lösung für das Problem zu verkaufen, das man selbst verursacht hat, hat gestern einen neuen Höhepunkt erreicht.

Su Zhu und Kyle Davies sind die Gründer des Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC), der im Juni pleite ging und den Krypto-Markt mit sich riss, unter anderem die Lending-Plattform Celsius. Zhu und Davies haben sich nun mit Mark Lamp und Sudhu Arumugam zusammengetan, die die Börse Coinflex gegründet haben. Coinflex ging ebenfalls in der Folge der Pleitewellen im Juni unter, konnte sich aber durch eine Restrukturierung und eine Tokenausgabe noch einigermaßen retten.

Klingt nach einem Dreamteam, oder? Aber wartet ab, was die vier zusammen aufbauen wollen.

Gestern kam eine Präsentation an die Öffentlichkeit, durch die Zhu, Davies, Lamp und Arumugam 25 Millionen Dollar an Investmentkapital einholen wollen. Zhu hat gegenüber Wu Blockchain bestätigt, dass die Präsentation echt ist.

The founders of 3AC, Zhu Su and Kyle Davis, and the two founders of CoinFlex have launched a new project, GTX, which is raising a seed fund of $25m to trade claims from creditors. Su Zhu acknowledged the news to WuBlockchain: “yes, no comment, just busy building it”.

