Bitcoin-Land El Salvador bezahlt Kredit zurück und verabschiedet Gesetz zu digitalen Assets

El Salvador bezahlt Schulden zurück und erhält einen Kredit der lateinamerikanischen CABEI. Die Gefahr eines Staatsbankrotts der Bitcoin-Nation ist damit vorerst vom Tisch. Darüber hinaus hat das Land ein Gesetz über digitale Assets verabschiedet. Damit steht den ersehnten Volcano-Bonds nichts mehr im Wege – und dem Aufstieg zum globalen Finanzzentrum der Krypto-Ökonomie?

Ha! El Salvadors bitcoinbegeisterter Präsident Nayib Bukele jubelt. So gut wie jedes internationale Medium habe den Staatsbankrott seines Landes vorausgesehen, wenn der Zeitpunkt kommt, da seine Regierung ein 800-Millionen-Dollar-Darlehen zurückzahlen muss.

Nun kam der Moment – und El Salvador bezahlt. 800 Millionen Dollar inklusive 23,4 Millionen Dollar Zinsen. „Aber, natürlich fast niemand schreibt darüber“, wettert Bukele, „Sie lügen und lügen und lügen, und wenn ihre Lügen enthüllt werden, schweigen sie.“

Well, we just paid in full, 800 million dollars plus interest.

But of course, almost nobody is covering the story.

I just found one, yes ONE, in spanish, from Colombia https://t.co/PcRES3poE1

They lie and lie and lie, and when their lies are exposed, they go on silence mode.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 24, 2023