Volumentrading: Wie man den Point of Control als Zielkorridor für den Bitcoin nutzt

In seinem letzten Beitrag hat unser Powertrader Ole “Chartcoin” Lämmle das Volumentrading vorgestellt. Heute wird er praktisch: Er zeigt, wie man den Point of Control (POC) als Zielkorridor für Bitcoin-Trades nutzt.

Von Ole “ChartCoin” Lämmle

Das Volumentrading ist eine beliebte Handelsstrategie, bei der das Handelsvolumen als Hauptindikator verwendet wird. Eine wichtige Komponente des Volumentradings ist der POC, der den Bereich angibt, in dem das höchste Volumen während eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurde.

Der Bitcoin ist eine der bekanntesten Kryptowährungen und sehr volatil. Für Trader ist es daher wichtig, geeignete Strategien anzuwenden, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren. Das Volumentrading bietet sich als solche Strategie an, da der POC als Zielkorridor verwendet werden kann. Der POC zeigt, dass es in diesem Bereich ein starkes Interesse gibt und die Preise akzeptiert werden.

Man kann sich den POC wie ein Magnet vorstellen. Wenn der Kurse in seiner Nähe ist, zieht er an. Doch sobald der Kurs deutlich aus dem POC ausbricht, kann dies ein guter Zeitpunkt sein, um eine Kauf- oder Verkaufsposition einzunehmen. Wenn der Bitcoin seinen POC nach oben durchbricht, könnte dies bedeuten, dass der Preis weiter steigen wird. Wenn er seinen POC nach unten durchbricht, könnte dies bedeuten, dass der Preis weiter fällt. Man kann POC auch in verschiedenen Zeitebenen nutzen, was wir gleich sehen werden.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der POC nur als ein Werkzeug verwendet werden sollte und Trader auch andere Faktoren wie Preisniveaus, Marktstimmung und Fundamentaldaten berücksichtigen sollten, bevor sie Handelsentscheidungen treffen. Er ist ein Faktor unter vielen, aber für Volumentrader eben der wichtigste.

Im Folgenden zeigen wir ein Praxisbeispiel zu Bitcoin auf verschiedenen Zeitebenen. Der erste Chart beginnt im Jahr 2021. Er zeigt die monatlichen Volumenprofile sowie die POCs.

Nun gehen wir noch ein Stück zurück und schauen uns an, wie Volumenprofil und POCs in einer Rally aussehen. Dafür wählen wir den Dezember 2020.

Wenn wir dies mit 2022 und 2023 vergleichen, fällt etwas erstaunliches auf: Der Kurs läuft fast punktgenau in diese Zone ein. Etwa 16.000 Euro. Diese Zone scheint den Markt zu faszinieren.

Die Marke um 16.000 Euro war einer der Tiefpunkte. Nach dem Kollaps von FTX kamen verschiedene andere Faktoren zusammen, die den Kurs tief drückten. Ich finde es faszinierend, dass der POC von 2020 trotzdem noch durchscheint.

Wir können nun unseren Chart ordnen, indem wir ihn mit weiteren Zonen füllen.

Wie wir heute wissen, stieg der Preis von der POC um 16.000 Euro wieder. Dabei erreicht, durchbricht und schafft er alte und neue POCs.

Dieser Chart sollte uns daran erinnern, dass POCs nicht immer gleich wirken. Manchmal sind sie Decken oder Böden, die den Anstieg oder Fall des Preises bremsen, manchmal sind sie Betten, in die sich der Kurs hineinlegt, manchmal Rampen, von wo aus er weiter steigt, und gelegentlich sind sie wie Butter, die ein kraftvoller Widerstand mühelos durchschneidet.

Dennoch nutzen wir die Zonen, um einen Trade zu planen: Wir warten auf den Ausbruch aus der POC, die wir identifiziert haben, und werten diesen als Signal darauf, dass der Kurs weiter steigen wird.

Wie man sieht, versucht der Kurs immer wieder, die Zone zu verlassen, wird aber darauf zurückgeworfen. Die Kunst ist nun, den Preis zu finden, der einen nachhaltigen Ausbruch markiert. Wir haben das mit einer gelben Linie versucht.

Mitte Januar wurde der Ausbruch nach unserer Methode bestätigt. Wir haben also gekauft. Als Stopp-Loss haben wir den Rückfall ins alte POC gewählt, als Ziel den Einlauf in die nächsthöher gelegene, die wir schon aus dem Jahr 2021 kennen.

Natürlich sind die Zonen, die wir in den Chart gezeichnet haben, keine Garantie für einen gelungenen Trade. Doch in diesem Fall hat die Methode Früchte getragen – der Kurs erreicht das neue POC und unser Trade geht auf.