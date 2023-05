Texas-Metropole Dallas von Ransomware-Angriff lahmgelegt: „Die neue Ära der Datensicherheit“

Royal, der neue aufstrebende Stern am Himmel der Ransomware, hat mit Dallas eine der größten Städte der USA erwischt. Bemerkenswert ist die nicht ganz humorfreie Selbstdarstellung der Gauner.

Dallas, eine 2,6-Millionen-Einwohner-Stadt in Nord-Texas, wurde von einem Cyberangriff getroffen. Der Angriff betrifft viele wichtige Computersysteme, weshalb die öffentliche Verwaltung der neuntgrößten Stadt der Vereinigten Staaten nur noch auf Sparflamme läuft.

Beispielsweise hakte es bei der elektronischen Übermittlung von Notfallmeldungen, weshalb die Polizei diese von Hand aufschreiben und an die Streifen- und Schutzbeamten weitergeben musste. Auch einige Gerichtsprozesse wurden verschoben.

Bei dem Angriff handelt es sich um die Royal-Ransomware, welche die Systeme befallen, die Daten gestohlen und verschlüsselt hat und nun ein Lösegeld verlangt, vermutlich in Bitcoin, um die Daten zu entschlüsseln und nicht zu veröffentlichen.

🚨#BREAKING: City of Dallas disrupted by large cyberattack impacting multiple Services ⁰⁰📌#Dallas | #Texas ⁰

The City of Dallas, in Texas, experienced a large cyberattack that affected many important computer systems. As a result, it became difficult for the city to function… pic.twitter.com/uQI6Jlqdi1

