Dank Lightning? — Strike führt kostenlose Fiatzahlungen nach Afrika ein

Das Lightning-Startup Strike geht eine Partnerschaft mit Bitnob ein, um kostenlose Echtzeit-Transaktionen von den USA nach Nigeria, Ghana und Kenia anzubieten. Dabei werden Dollar automatisch in die lokalen Währungen gewechselt. Wie funktioniert das? Und hat das noch etwas mit Bitcoin zu tun?

Die AfroBitcoin in Ghana ist die größte bisherige afrikanische Bitcoin-Konferenz. Als eines der Highlights gilt die Ankündigung von Jack Mallers, dass sein Zahlungsdienstleister Strike nun Geld auch nach Afrika senden kann.

Dazu hat Strike mit dem nigeranischen Zahlungsdienstleister Bitnob kooperiert, dessen CEO Bernard Farah zusammen mit Jack auf der Bühne stand. Das neue Feature namens „Send Globally“ baut auf dem Lightning-Netzwerk auf, ohne dass die User mit diesem oder mit Bitcoin je in Berührung kommen.

Es läuft so ab: User aus den USA wollen Geld nach Nigeria, Ghana oder Kenia senden. Diese Kanäle sind offenbar die einzigen, die derzeit verfügbar sind; mehr sollen folgen. Strike wechselt für den Sender aus den USA Dollar gegen Bitcoin und sendet Bitnob diese per Lightning. Bitnob tauscht die Bitcoins dann gegen Naira, Cedi oder Kenia-Schilling und schreibt diesem dem User zu, entweder in den Account bei Bitnob oder aufs Bankkonto.

Diese Konstruktion erlaubt es, gebührenlos und quasi in Echtzeit Geld von den USA nach Afrika und wohl auch zurück zu senden. Strike Globally stellt alle anderen Zahlungsdienstleister in den Schatten, sowohl hinsichtlich der Gebühren als auch der Dauer.

Used the new @Strike feature via @Bitnob_official APIs to pay for dinner over MTN in 🇬🇭 & MPesa in 🇰🇪. Worked 👌

W this new generation of LN-enabled entrants w fiat connections in counties around the world, together we will kill traditional remittances

Excited to connect us all

— Miles Suter 🏴 (@milessuter) December 11, 2022