Ein mysteriöser Hack beunruhigt derzeit die Kryptoszene, vor allem um Ethereum: Alte Wallets werden ausgeräumt, und keiner weiß, warum.

Vielleicht kennt ihr das. Es war 2015, man konnte Ethereum beim Crowdsale für etwa 30 Cent kaufen, und ihr habt es verpasst, euch einzudecken und einen fast zehntausendfachen Profit abzustauben. Hätte man damals, nur ein paar hundert Euro — oh, hätte man doch!

Aber nun gibt es eine Nachricht, die euch vielleicht tröstet. Denn es ist nicht immer einfach, Ethereum-Millionär zu sein. Wer derzeit große Beträge auf einer Ethereum-Adresse verwahrt, dürfte ins Schwitzen geraten. Und wer nicht schwitzt, sollte damit beginnen. Dringend.

Denn das Universum holt sich zurück, was es so großzügig verschenkt hat.

Über dem, was auf Ethereum in den letzten Monaten passiert, liegt noch relativ viel Nebel, und in der Regel werden Details nur hinter vorgehaltener Hand verraten. Doch über das Folgende scheinen sich alle weitgehend einig zu sein:

Mehr als 5.000 Ether sowie eine unbekannte Menge an Token wurden seit Dezembwer 2022 von Adresse gestohlen, die zwischen 2014 und 2022 erzeugt wurden. Die Diebstähle fanden auf 11 Blockchains statt, darunter auch Bitcoin, aber mit einem Fokus auf Ethereum, und umfassten neben BTC und ETH zahlreiche Token oder NFTs. Der Großteil der gestohlenen Token wurde mittlerweile in ETH gewechselt.

