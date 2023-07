Multichain-Hack: Mittlerweile schon mehr als 240 Millionen Dollar gestohlen

Die Crosschain-Brücke Multichain wurde erneut gehackt. Nach allem, was bekannt ist, wurden zunächst Assets im Wert von 130 Millionen Dollar entwendet, gefolgt von weiteren 120 Millionen Dollar. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt.

Am 7. Juli hat der Twitter-Account von Multichain bekannt gegeben, dass die „lockup assets“ auf Multichain MPC-Adresse auf „abnormalem“ Wege auf eine andere, unbekannte Adresse überwiesen wurde. Das Team sei sich nicht sicher, was geschehen sei, und ermittle derzeit. Es stoppte alle Multichain-Dienstleistungen und riet den Usern ab, diese zu benutzen, und empfahl, alle Multichain-Freigaben in der Wallet zurückzunehmen.

The lockup assets on the Multichain MPC address have been moved to an unknown address abnormally.

The team is not sure what happened and is currently investigating.

It is recommended that all users suspend the use of Multichain services and revoke all contract approvals…

— Multichain (Previously Anyswap) (@MultichainOrg) July 6, 2023