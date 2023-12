Bitfinex-Bonds auf Liquid kein so toller Erfolg

Die Börse Bitfinex versucht sich in diesem Jahr darin, tokenisierte Wertpapiere auf der Liquid-Sidechain herauszugeben. Beim Markt kommt es nur mäßig gut an – doch die Börse kündigt an, die Strategie mit langem Atem zu verfolgen.

Tokenisierte Wertpapiere, schrieb Bitfinex auf dem Firmenblog, „sind revolutionär, da sie den technischen Schritt nach vorne, den Kryptowährungen wie Bitcoin demonstriert haben, auf traditionelle regulierte Wertpapiere anwendet.“

Wie wahr: Tokenisierte Wertpapiere – englisch: Security Token – können autonom verwahrt und auf P2P-Märkten rund um die Uhr in Echtzeit gehandelt und gesettlet werden. Das sind Vorteile, die klassische Wertpapiere “schlicht nicht erreichen können”.

Der Ansatz verdient Beachtung. Gewöhnlich versucht nämlich das etablierte Kapital, „Blockchain-Technologie“ – oder „Digital Ledger Technology“ (DLT) – zu nutzen, um traditionelle Wertpapiere wie Anleihen oder Aktien zu digitalisieren, während es den Markt für Kryptowährungen mit seinen vielen Errungenschaften weitgehend ignoriert. Bitfinex hingegen entspringt dem Krypto-Markt und hat diesen immer wieder mit geprägt. Die tokenisierten Wertpapiere von Bitfinex kommen also aus genau der entgegengesetzten Richtung.

In Astana, Kasachstan, hat Bitfinex dazu im September 2022 die Tochterfirma Bitfinex Securities gegründet. Das erste tokenisierte Wertpapier, das auf der Plattform live ging, war die „Blockstream Mining Note“. Mit dieser können Investoren in von Blockstream aufgebaute Mining-Farmen investieren. Innerhalb relativ kurzer Zeit kamen dabei 6,75 Millionen Dollar zusammen.

Technisch laufen Wertpapiere als Token auf der Liquid-Sidechain von Blockstream. Diese soll seit 2018 Bitcoin helfen, offchain zu skalieren, kommt aber beim Markt, um es wohlmeinend auszudrücken, mäßig an. Investieren dürfen in die tokenisierten Wertpapiere bisher nur akkreditierte, also professionelle Investoren, die mindestens 100.000 Dollar einbringen. Als Grundwährung dient dabei der Stablecoin Tether (USDT), welchen die Bitfinex-Schwesterfirma Tether herausgibt.

Am 15. November legte Bitfinex nun das zweite tokenisierte Wertpapier auf, das den etwas abstrakten Titel ALT2611 trägt. Es handelt sich dabei um eine Kuponanleihe, die über 36 Monate läuft und mit 10 Prozent verzinst wird. Sie wird von „Alternative“ aufgelegt, einem Luxemburger Fonds, den Mikro Kapital verwaltet. Das minimale Investment sind 125.000 USDt, auf dem Sekundärmarkt kann man die Token schon ab 100.000 Dollar handeln.

Die initiale Kapitaleinholung durch ALT2611 sollte in zwei Wochen 10 Millionen Dollar einbringen. Nachdem dieses Ziel in weiter Ferne blieb, hat Binfinex die Frist bis zum 18. Dezember verlängert. Doch auch jetzt hat das Papier erst ein Drittel der geplanten Summe eingespielt. Das ist sicherlich nicht der Erfolg, den sich Bitfinex versprochen hat. Eigentlich sollten die tokenisierten Wertpapiere eine neue Ära einleiten, in der die Tether-Dollar zur Basiswährung und die Liquid-Sidechain zum technischen Standard werden.

„Uns war schon immer klar,“ erklärt Bitfinex-CTO Paolo Ardoino gegenüber Cryptonews.com, „dass es seine Zeit brauchen würde, bis Produkte, die inhärent stabiler und weniger spekulativ sind als Kryptowährungen, einen Marktanteil in der Krypto-Branche gewinnen, die stark darauf fokussiert ist, schnelle Gewinne zu machen.“ Man wisse aber auch, dass die spekulative Natur von Krypto „nicht nachhaltig“ sein könne. Tokenisierte Wertpapiere „werden die Zukunft der Kapitaleinholung für Real World Assets.“ Man scheue sich nicht, durch harte Arbeit eine langfristige Strategie zu verfolgen.

Tatsächlich führt Bitfinex seine Pläne, Wertpapiere zu tokenisieren, konsequent fort. Während es in Astana eine Kooperationsvereinbarung mit der größten Aktienbörse Kasachstans unterzeichnet hat, hat Bitfinex erst vor kurzem in El Salvador eine vollwertige Börsenlizenz erhalten, einschließlich dem recht, tokenisierte Wertpapiere zu handeln. Auf der neu gegründeten Plattform „Bitfinex Securites El Salvador“ sollen, unabhängig von Bitfinex Securities Astana, innovative tokenisierte Wertpapiere vollständig reguliert herausgegeben und gehandelt werden.