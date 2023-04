Neues EU-Gesetz: Sind anonyme Krypto-Transaktionen nun verboten?

Das Europäische Parlament verabschiedet das Gesetz zum Transfer of Funds. Damit bekommt die EU eines der weltweit strengsten Regelwerke zu Krypto-Transaktionen. Sind damit aber anonyme Transaktionen wirklich verboten, wie die Piratenpartei kritisiert?

Vergangene Woche hat das Europäische Parlament dem Transfer of Funds Gesetz zugestimmt. Dem Beschluss gingen mehrjährige Entwürfe, Abstimmungen, Verhandlungen und Nachbesserungen voraus.

Das neue Gesetz setzt die Richtlinien der Financial Action Task Force (FATF) für Krypto-Transaktionen um, insbesondere die Travel Rule. Es wurde parallel zu MiCa beschlossen, einer umfangreichen Regulierung des Krypto-Marktes in der EU, die auch von vielen Marktakteuren begrüßt wird.

Stefan Berger, Mitautor der Verordnung und bekannt für eine relativ kryptofreundliche Perspektive, jubelt – es sei ein Meilenstein für die ganze Krypto-Branche.

Anders sieht es sein Kollege von der Piratenpartei, Patrick Breyer. Die Verordnung verbiete, beklagt er, “anonyme Zahlungen und Spenden in digitalen Währungen total und ab dem ersten Euro.” Damit höhle es das Recht des EU-Bürgers auf finanzielle Privatsphäre aus.

Auf Twitter erklärt RINO Wallet, eine Wallet für Monero, dass nun CoinJoin und andere Mixer verboten seien.

Bad news for CoinJoin #bitcoin in the EU. Obliged entities will soon need to trace transactions, regardless of value, to detect if asset has passed through "privacy wallets, mixers or tumblers, or other anonymising services" https://t.co/kn84FvCCYY

