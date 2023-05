Wie man Bitcoins versendet, ohne hohe Gebühren zu bezahlen

Die BRC-20-Token verstopfen derzeit die Bitcoin-Blockchain. Ob Spam oder kein Spam – viele User fragen sich, wie sie die hohen Gebühren vermeiden können. Wir stellen die gängigen und weniger gängigen Optionen vor.

Wenn die Gebühren steigen, und man Bitcoin dennoch verwenden möchte, auch um kleine Beträge zu versenden – was tun?

Die Frage ist nicht nur pragmatisch zu verstehen. Die Bitcoin-Blockchain ist nicht für alle Transaktionen gemacht. Es wird nicht möglich sein, jeden Kaffee, den jemand auf dieser Welt schlurft, mit einer Onchain-Transaktion zu bezahlen. Damit Bitcoin ein echtes, globales, alltägliches Geld werden kann, braucht es solide Möglichkeiten geben, die Gebühren zu vermeiden.

Viele meiner Leser werden raten, eine andere Kryptowährung zu benutzen: Monero, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash … andere werden einen Stablecoin empfehlen, USDT oder USDC, auf einer Layer-2 von Ethereum, womit neben den Gebühren auch die Volatilität wegfällt … – aber, Heilandzack!, das war nicht die Frage. Es geht darum, ob und wie man Bitcoin verwenden kann. Bitcoin. Die Währung. BTC.

Die kanonische Antwort ist Lightning. Dafür ist das offchain-Netzwerk da. Wozu redet sich die Bitcoin-Community seit Jahren den Mund fusselig?

Benutzt Lightning, dann stört euch nicht, wenn die BRC-Shitcoins die Bitcoin-Blockchain verstopfen. Dann könnt ihr weiter quasi umsonst und in Echtzeit überweisen. Lightning ist, prinzipiell, eine gute Antwort. Vor allem, wenn ihr bereits ein funktionierendes Lightning-Setup habt. Dann seid ihr schon jetzt aus dem Schneider.

Wenn nicht, wird es etwas haarig. Denn um eine Lightning-Wallet einzurichten, müsst ihr Payment-Channels eröffnen. Das erfordert eine Onchain-Transaktion, womit wir wieder bei den horrenden Gebühren sind. Keine gute Idee, um neue User ins Netzwerk zu bringen, wie die Bitcoin-Reisende Anita Porsch beklagt.

Can anyone explain how I'm going to onboard people with these fees?

Can't use on-chain, can't open channels.

Makes custodial Lightning the only option.

And all that because some people think it's fun to "break Bitcoin". Why not use Liquid or RSK? https://t.co/luuqLoNN7d

— Anita ⚡🏳️‍🌈 Bitcoin for Fairness (@AnitaPosch) May 8, 2023